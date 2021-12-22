前新北市工務局潘姓技士被檢舉於2013年變更使用執照加註事項，圖利知名上市建商興富發集團旗下的潤隆建設，讓位於新店風景區的旅館用地變成「國賓大苑」景觀豪宅，台北地檢署今指揮調查局新北市調查處，依涉犯圖利罪，兵分13路搜索並約談潘男等6名公務員共13人到案。對此，工務局回應，全案尚待釐清，尊重並配合司法調查。

工務局表示，全案是2013年核發使用執照，相關同仁都已離職，前往新北市調查處協助調查的是基層同仁，至今日下班為止，共有2位臨時雇工以「證人」身份前往新北市調查處協助調查。

工務局強調，公務人員操守與形象不容打折，除一再要求同仁堅守廉潔自持外，也尊重配合司法調查，若有同仁涉案絕不寬貸，但若經調查並無涉案，也希望還給同仁清白。

潤隆建設則發布重大訊息表示，公司建案均依法辦理，並全力配合檢調單位調查；另並配合提供相關資料，對公司財務業務無重大影響。