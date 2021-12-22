新北地檢偵辦立委高嘉瑜遭男友林秉樞施暴，第二度傳喚高嘉瑜協助檢方辦案及確認證據；高嘉瑜則在律師陪同下，秘密親自出庭確認提告內容，據了解，高嘉瑜庭訊時，確認對林秉樞提出8大罪狀，包含傷害、恐嚇、強制、妨害風化、妨害秘密、妨害名譽、妨害電腦使用罪等罪。

實際上，林秉樞在檢方偵查後，已因依涉犯意圖散布而持有猥褻影像、傷害、私行拘禁、強制、恐嚇、妨害秘密、妨害電腦使用等7罪，在本月2日收押禁見。如今又再多挨告2條強制罪。

高嘉瑜額外加告的兩個強制罪，分別是11月24日參加林母告別式時，林因不滿高沒把副總統賴清德請到場，當場發飆，氣得扯掉高嘉瑜帽子與口罩，還狂吼逼她當眾下跪，因此提告強制罪

另外高嘉瑜助理馬文鈺指爆料指控，遭林秉樞在板橋馥都飯店施暴並逼迫寫下自白書的犯行，高的律師在本月6日已將高被逼迫影片遞交給新北地檢署，同時並加告一條強制罪。

但林秉樞則因依涉犯意圖散布而持有猥褻影像、傷害、私行拘禁、強制、恐嚇、妨害秘密、妨害電腦使用等7罪，2日已被收押禁見。如今又再多挨告2條強制罪。