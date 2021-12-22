據大陸國家衛健委網站公告，統計21日全天新增確診病例77例。其中本土病例達57例，主要集中在西安市有52例。這也導致西安市升級防疫措施，在22日疫情防控工作新聞發佈會上，西安市疫情防控指揮部辦公室副主任、市政府副秘書長張峰虎宣佈，從23日0時起，全市社區（村）、單位實行封閉式管理，每戶家庭每2天由1人外出採購生活物資。

據《華商報》引述張峰虎表示，20至21日西安已完成一輪全員核酸檢測，及時篩查出潛在感染源。但綜合研判當前疫情防控依然嚴峻，特別在封控區外發現陽性病例，已出現了社區傳播，也計畫於23日啟動新一輪全員核酸檢測。

因此西安市22日宣佈多項防控升級措施，於23日0時起實施全市社區（村）、單位實行封閉式管理，每戶家庭每2天由1人外出採購生活物資，其他家庭成員基本一般不外出，外出需持單位、社區開具證明。

此外，西安也將暫停全市長途客運班線，宣導市民「非必要不離市」，計程車、網約車不得進入中高風險地區、也不得出市區營運。

同時為減少人員流動，除防疫、民生需求外，非生活必需場所暫時停業，並暫停餐廳內用、舉辦大型會議論壇、培訓演出、集市等活動。