台中市綠柳川耶誕燈區活動試點燈，高達20米的「垂涎60尺」水水耶誕樹燦爛奪目。（陳淑芬攝）

台中市長盧秀燕今天晚間為台中市綠柳川耶誕燈區活動試點燈，位在柳川為高達20米的「垂涎60尺」水循環耶誕水柱從空灑下，在五彩燈光照射下炫麗奪目。盧秀燕說，中市除了有「水水耶誕樹」，還有全世界唯一「珍奶耶誕樹」，今年燈區範圍擴及中、西區及南區，她有信心至少有百個打卡景點，邀請民眾來台中來作客，歡度耶誕及新年佳節。

台中市綠柳川耶誕燈區活動試點燈，高達20米的「垂涎60尺」水水耶誕樹燦爛奪目。（陳淑芬攝）

台中市「2021台中好甜！甜在其中」耶誕活動將於12月24日到明年1月9日登場，今天晚間試點燈搶先看，在舊台中火車站前廣場推出高達10米的「有你珍好」珍珠奶茶耶誕樹、柳川觀景台高達20米的「垂涎60尺」水水耶誕樹開箱試燈，宣告台中耶誕盛會即將登場。

台中市長盧秀燕22日晚間為台中市綠柳川耶誕燈區活動試點燈，高達20米的「垂涎60尺」水水耶誕樹燦爛奪目。（陳淑芬攝）

台中市長盧秀燕22日晚間為台中市綠柳川耶誕燈區活動試點燈，高達20米的「垂涎60尺」水水耶誕樹燦爛奪目。（陳淑芬攝）

盧秀燕表示，中市綠柳川耶誕燈節活動每年辦得很精彩，深為民眾所期待，過去範圍在火車站及附近的綠、柳川一帶，今年為拚經濟觀光，擴大到台中市文學館、市役所附近，要讓中西區舊城區亮起來。綠、柳川部分，經歷前市長張溫鷹、胡志強及林佳龍的整治，她上任後再整治延伸到南區的中興大學附近，佈燈範圍也延續到南區。

台中市府新聞局表示，受疫情影響，中市今年耶誕節推出療癒人心的「2021台中好甜！甜在其中」主題活動，帶來一道道美味的「甜點」療癒、鼓舞人心，在舊台中火車站前廣場、柳川、綠川、台中文學館及台中市役所等地精心策劃，入夜各主題燈及裝飾燈海燦爛閃耀，充滿耶誕佳節的熱鬧幸福氛圍。

最有看頭的是中市首次呈現高達20米的「垂涎60尺」水循環耶誕樹及高10米的「有你珍好」珍珠奶茶耶誕樹。

新聞局表示，「垂涎60尺」水循環耶誕樹位於柳川，以水源在東方代表財運源源不絕，利用流動循環的水光雕裝置代表祈福、希望。

「有你珍好」珍珠奶茶耶誕樹位於舊台中火車站前廣場，由於世界珍珠奶茶發源地就在台中，透過光影夢幻營造讓人「想嚐一口」的視覺甜蜜感，透過珍奶甜蜜的意象傳遞台中的美好。

此外，在綠川展出的「一閃一閃摘三星」，結合耶誕節元素設計，象徵台中為米其林星星城市，格外亮眼；「甜到會麋鹿」以水面上駐足的一對夢幻麋鹿，彷彿走入了童話世界中，讓大小朋友度過甜蜜耶誕時光。