第一分局偵查隊長邱國揚領取「國家警光獎」偵查犯罪類優等獎。（嘉義市警察局提供）

刑事警察大隊偵查佐陳保羽領取「國家警光獎」反黑肅槍類優等獎。（嘉義市警察局提供）

警政署長陳家欽嘉勉嘉義市警察局團隊。（嘉義市警察局提供）

嘉義市警察局囊括「國家警光獎」團體組偵查犯罪類優等及個人組反黑肅槍類2項優等，共3個獎項，22日在內政部警政署舉行頒獎典禮，市警察局長黃建榮、第一分局偵查隊長邱國揚及刑事警察大隊偵查佐陳保羽代表受獎。

「偵查犯罪類」優等獎來自偵破社會矚目的擄人勒贖案，今年1月下旬嘉義縣柯姓富商在嘉義市區遭李姓綁匪擄人勒贖3000萬元，局長黃建榮指揮成立專案小組，於3月3日在高雄開槍圍捕、擊斃綁匪，追回1700萬餘元贓款，起獲一批槍彈、海洛因及安非他命等贓證物。

反黑肅槍類優等獎是隊長邱國揚破獲擄人勒贖及多起槍砲案，起獲仿GLOCK17手槍1枝、改造手槍5枝、長短空氣槍18枝及各類子彈159顆、贓款1700萬餘元、海洛因、安非他命及珠寶等贓證物，功績出色。

反黑肅槍類優等獎是來自偵查佐陳保羽破獲暴力犯罪集團。陳員今年間破獲以林男為首的暴力犯罪集團，逮捕16人到案，還有查獲高姓男子為首的暴力犯罪集團逮捕10人到案。

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