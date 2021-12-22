合庫集團海外布局再傳佳音，合庫金控旗下合庫銀行休士頓分行於美國當地時間12月21日正式開業營運，這是該行繼西雅圖分行、洛杉磯分行及紐約分行之後，在美設立的第四家分行，也是該行海外的第25個據點，不僅使合庫銀行全球金融服務網絡更為完善，也為該行國際化布局再添關鍵據點。

對於休士頓分行的發展優勢，合庫指出，擇選休士頓市作為第四個美國地區營運據點，主要考量休士頓市位處美國東西兩岸間，連結美墨兩國，具有優越的樞紐位置，有助完善該行美國版圖之完整性與服務之連續性，並可增強拓展墨西哥灣區客群的便利性。合庫繼續深入說明，休士頓市為德州第1大城，是墨西哥灣沿岸最大的經濟中心，以能源、航空工業及運河聞名世界，其休士頓港為世界第6大港口，為美國最繁忙的港口之一，外國輪船噸位第一，同時，依《Fortune 500》調查顯示，企業於此地設立總部的數量僅次於紐約市。

合庫銀行董事長雷仲達上任四年以來，持續領軍在海外開疆闢土，迄今已設立5個海外營運據點，不僅如此，為助合庫銀行逐步登上國際金融舞台，雷仲達更從多年前起親自率團赴新加坡辦理海外路演(roadshow)。

目前合庫銀行已有25處海外據點橫跨歐、美、亞、澳等四大洲，未來將秉持「全球布局、區域管理、在地紮根」之策略方針，就近提供台商客戶金融服務，並藉由具備農漁業金融、合作金融及中小企業金融的專業經驗，支持在地企業成長，實踐普惠金融理念，並以「取之於斯，用之於斯」精神，回饋在地客戶，深耕當地金融。