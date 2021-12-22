世界衛生組織歐洲區辦事處今天示警，隨著Omicron變異株傳播，各國應對即將到來的「顯著激增」病例數做好準備，疾呼所有人有必要施打追加劑。面對Omicron疫情，歐洲各國的防疫應變也各異。

世衛（WHO）歐洲區辦事處主任克魯格（Hans Kluge）在維也納的記者會上說，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）Omicron變異株自11月下旬現蹤以來，世衛歐洲地區53國至少已有38國家出現感染病例，並已成為丹麥、葡萄牙和英國等國的主要流行病毒株。

克魯格說：「我們可以看到另場風暴即將來臨。」「幾週內Omicron將成為歐洲更多國家的主要流行株，將原已緊繃的醫療系統推向崩潰邊緣。」

世衛數據顯示，與任何地方的人口規模相比，歐洲近幾週通報的確診人數最多，甚至早在Omicron開始流行前，官員就曾警告說，到明年3月恐怕還會增加70萬人病故。

世衛的日內瓦總部已建議疫苗追加劑應留給高風險與脆弱的族群，但克魯格大力疾呼所有人都應施打追加劑，「追加劑是針對Omicron最重要的防禦工具」。

世衛組織發言人尚未針對克魯格言論的置評請求做出回應。

克魯格說，到目前為止，歐洲89%的Omicron病例與常見的COVID-19症狀有關，例如咳嗽、喉嚨痛和發燒；好發於20多歲和30多歲成年人，一開始在城市的社交和工作場所聚會中傳播。

他說：「新的COVID-19變異株感染數量龐大，可能會導致更多住院以及對醫療系統和其他重要照護造成嚴重衝擊。」

世衛昨天表示，Omicron擴散的速度快於Delta，在已施打疫苗者或染疫後康復民眾造成感染，世衛主要科學家因此表示，從早期證據就下了Omicron是以輕症為主的結論，「非常不智」。

● 法國：有信心靠疫苗和篩檢因應Omicron

法國政府今天表示，將在1月上半月通過一項法律，將從事某些職業、以及去電影院和酒吧所需的健康通行證，轉為COVID-19疫苗接種通行證。

法國政府發言人艾塔爾（Gabriel Attal）說：「等待我們的疫情浪潮會很大。」並說Omicron變異株占法國新增感染數20%，並且正在迅速傳播，特別是在巴黎地區。法國過去24小時新增約7萬3000例病例。

疫苗通行證的主要目的是廢除以陰性篩檢證明，取代接種疫苗，以取得有效的通行證。然而法國勞工部長最近與工會和雇主會談後，當局放棄在工作場所強制要求疫苗通行證的作法，艾塔爾表示這項措施沒有共識。

有別於其他歐洲政府，艾塔爾今天排除採取進一步限制的可能性，稱法國有能力透過疫苗接種和大規模篩檢來因應下一波疫情。

● 德國：限制聚會人數、禁看球賽

德國政府今天宣布私人新年派對人數上限為10人、禁止現場觀看足球比賽，但在耶誕節前不會採行新的防疫限制措施。

德國總理蕭茲（Olaf Scholz）在與國內16個邦的首長會談後表示，隨著Omicron變異株席捲全球，德國正面臨第5波疫情。

德國當局宣布，本月28日起德國將關閉夜店和舞廳，為避免在新年期間舉行大型慶祝活動，只允許10名已接種疫苗或染疫康復後的民眾一起參加私人聚會；未接種疫苗者只限於和來自其他家庭2人聚會。14歲以下兒童未受此限。

根據德國政府疾病控制機構「羅伯特‧科赫研究所」（RKI）數據，這個歐盟人口最大國今天新增約 2萬3000人確診，低於11月底單日超過7萬5000例的峰值。

●英國：疫情嚴重 仍減少隔離天數怕「擾民」

英國政府表示，從明天起，英格蘭連續兩天快速抗原檢測呈陰性結果的民眾，自我隔離期將從10天縮短至7天。

隨著Omicron變異株在英國迅速傳播，過去一週新增確診人數創下新高，許多行業都苦於人員短缺的問題，其中包括可能會影響患者安全的醫院。

英國衛生安全局（UKHSA）表示，為期7天的隔離期與兩次抗原檢測結果呈陰性，保護效果幾乎與未經篩檢的10天隔離期相同。

英國衛生大臣賈維德（Sajid Javid）說：「我們希望降低對民眾日常生活的干擾。」快速抗原檢測是由英國國民保健署（NHS）免費提供，民眾可在家中進行，結果15到30分鐘內就會出爐。

英國今天通報新增9萬629人確診，倫敦每日新增確診人數與住院人數持續攀升。英國是歐洲疫情最嚴重的國家之一，迄今累計超過14萬7000人病故。過去一週內，每日新增染疫人數已多次創下紀錄。

●蘇格蘭：取消跨年活動 限制室內外群聚人數

英國首相強生表示，英國不會在耶誕節前頒布新的限制措施之際，蘇格蘭首席大臣施特金（Nicola Sturgeon）今天宣布，愛丁堡的新年除夕街頭派對因COVID-19病例數激增而取消。

蘇格蘭首府12月31日的跨年活動，主打現場音樂與愛丁堡城堡煙火，讓世界各地數以萬計遊客每年慕名而來，但已連續第2年取消舉辦。

施特金告訴蘇格蘭議會，本月26日起至少3週，戶外公共活動的人數限制為500人，室內人數限制則為100個站位或200個座位。

●芬蘭：疫情仍輕微 關閉酒吧、限制酒類銷售

芬蘭總理馬林（Sanna Marin）今天宣布，芬蘭酒吧將在24日晚上9時關閉，且自本月28日起3週將進一步控管酒吧營業時間和酒類銷售。

550萬人口的芬蘭過去兩週新增超過2萬3000人確診，創下紀錄。儘管近來疫情飆升，但芬蘭仍是歐洲染疫率最低的國家之一，自疫情爆發至今累計22萬1292人感染與1495人病故。

● 葡萄牙：Omicron占新增病例5成 開始謹慎防疫

葡萄牙今天下令關閉夜店和酒吧，並告訴民眾從25日起至少在家工作兩週，以免疫情在耶誕假期期間升溫。

葡萄牙總理柯斯塔（Antonio Costa）在記者會上說：「今年仍不是以往我們所過的正常耶誕節。」「如果現在不採取措施，所有人的生活都會在耶誕節和新年過後更糟。」

柯斯塔還宣布進入商店的人數限制，並表示進入餐廳、賭場或公共派對、入住飯店等，都需持陰性篩檢證明；同時將除夕的戶外聚會設限為10人。

他表示，這些措施原來預計明年1月初實施，但目前的疫情情勢迫使政府不得不提早執行。

葡萄牙今天新增5754人確診，回到去年2月疫情高峰的水平，但是死亡和住院率和去年相比仍較低。目前葡萄牙新增確診中近半數為感染Omicron變異株。

衛生部長特米多（Marta Temido）上週表示，感染Omicron變異株的人數每兩天多出一倍，本月底前可能會占所有新增病例的8成。