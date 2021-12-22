近年不少企業主買下自家豪宅，據最新實價登錄顯示，大直指標豪宅「西華富邦」再傳新交易，建商之一富邦集團蔡家家族成員，今年11月以約6.84億元現金、無貸款買下高樓層40樓二戶、合計約332坪，單價約每坪233萬元。

事實上，近年不少自家人買下自建豪宅，今年就包括頂新集團魏家以2.78億元購入「頂禾園」11樓，元利建設董事長林敏雄大兒子林弘斌，以翔鼎投資公司名義無貸款買下兩戶32樓「元利信義聯勤」，共9.31億元，單價約299萬元，創下今年豪宅單價最高紀錄。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，「西華富邦」樓高42層，高低樓層價差大，最低樓層約每坪140萬，高樓層可瞭望大直河岸無敵景觀，最高單價為2015年39樓戶的每坪292萬元，不過近年30樓以上高樓層行情較普遍落在每坪220~270萬間，相較今年最高樓層交易37樓的每坪231萬，這次富邦集團家族成員買下自家豪宅的價位，算是貼近今年市場價格。

第一建經研究中心副理張菱育分析，日前央行釋出第四波房市選則信用管制措施，針對已有二戶以內的購置高價住宅貸款從5.5成降為4成，已有三戶以上高價宅的貸款則維持4成不變，大幅減少不動產的放款金額，不過對於口袋較深的建商和富豪來說，不需要貸款就可以現金入手，手中資產豐厚，不受到政策影響購置不動產的意願。

張旭嵐指出，開發商興建大樓多會留一些「建商保留戶」不賣，偏好為高樓層戶別，不僅可以留給自己和家族成員自住，也有「收藏」的概念，看好未來房市發展，多持有幾年等市場行情更好的時候再賣，自家人捧場不只因為富豪家族群聚習慣，也表現對自家建案的認同。