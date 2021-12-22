有「最美性學博士」之稱的許藍方，被爆與已婚的康姓復健科學長發生不倫戀，雖然許藍方否認到底，但康姓醫生事後在臉書公開向劉姓正宮道歉，坦承去年9月底至11月與許藍方發生外遇行為，正宮不滿許藍方沒認錯道歉，提告索賠300萬元。台北地院下午二度開庭仍採不公開審理，據了解，由於目前雙方仍無共識，劉姓正宮當庭聲請傳喚丈夫出庭，第三次審理暫定明年1月26日。

11月17日第一次開庭時，許、劉2位當事人都沒出庭，委任律師則請求審理不公開，法官裁定清場不准旁聽，庭訊近1小時結束。許藍方在庭上仍否認交往康姓醫生，正宮則無意願與許藍方談和解。

許藍方是去年遭一名自稱劉女閨密向媒體爆料，與已婚康姓學長發生不倫戀，還到北市大直的精品旅館開房，並傳訊息給男方表示「想到那天在別的床上叫別人的老公老公，已經是我這輩子目前為止，做最瘋狂的事了」、「在寶貝面前就只有赤裸裸的我了啦」等語。

正宮氣炸，丈夫也招認，但劉女不滿許藍方沒認錯道歉，還繼續在節目上大談性學話題，怒寄存證信函給許藍方要求回應，許藍方自稱「受害人」、不知學長已婚，讓劉女更不滿，因此提告求償。

在醫美診所執業的劉姓正宮，不僅學歷高，人長得漂亮，更因個性溫柔婉約，在朋友圈也有很好的名聲，從劉姓正宮的照片不難看出她一頭長髮披肩，氣質出眾，無論身材還是外型，一點也不輸許藍方，這次卻因為丈夫疑似與許藍方偷情，硬起來打這場官司，向許求償300萬元。

據悉，雙方透過律師傳話，2次調解都因事實及賠償金額毫無共識而破局，雙方當事人至今也沒碰過面。雙方律師開完庭都不受訪。