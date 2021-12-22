滿滿關懷溫暖了來自印尼、越南、馬來西亞、菲律賓、泰國等境外學生。（金大提供）

國立金門大學國際暨兩岸事務處今天捐贈金門家扶中心大批冬衣和象徵外籍學生愛心，背後有洋蔥的新台幣4100元。（金大提供）

金大將來自社會各界的愛心，從溫馨校園經由公益團體中轉，再一站站傳遞下去。（金大提供）

國立金門大學國際暨兩岸事務處今天捐贈金門家扶中心大批冬衣和象徵外籍學生愛心，背後有洋蔥的新台幣4100元，將來自社會各界的愛心，從溫馨校園經由公益團體中轉，再一站站傳遞下去。

金大校長陳建民表示，「有愛無礙」讓社會變得更美好、溫暖，金大在今年11月初為東南亞外籍新生發起募集冬衣活動，獲得校內師生和金門、台灣鄉親熱烈響應，很短時間內就募集到大批冬衣，滿滿關懷溫暖了來自印尼、越南、馬來西亞、菲律賓、泰國等境外學生。

校方基於回饋社會，也期待同學珍重各界的愛心，約定大家每取走1件冬衣，就捐出新台幣10元，總計募得4100元，雖然金額不多，卻是同學們用愛心和感恩心情，1件件累積起來。

金大國際長顏郁芳也指出，今年該校有59名外籍新生入學，在新冠疫情與台灣14天加7天的防疫隔離下，這些同學歷經艱難來到金門，由於他們大多來自熱帶的新南向國家，初來乍到，根本來不及準備冬衣，因此該校第3年舉辦「寒冬送暖」冬衣募集活動，消息公布後獲得師生和鄉親的熱情響應。金大畢業校友李鍾靈，也特別捐贈全新「發熱衣」，讓學弟、學妹感到十分溫暖。