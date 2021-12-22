NBA官網22日列出了本季Top 10中距離得分好手，在三分球流行之下，中距離跳投成為一門近乎失傳的藝術。2011-12球季，30.3%的攻擊來自於中距離出手，一直到2021-22球季，這個數字已經下降到13.1%。中距離因為得分效率較差，逐漸成為少數特別有堅持的高手才能掌握的技巧。

1 公牛隊迪羅薩（DeMar DeRozan）場均出手8.3/命中4.0 命中率48%

2 籃網隊杜蘭特（Kevin Durant）場均出手7.0/命中3.9 命中率55%

3 鵜鶘隊英格拉姆（Brandon Ingram）場均出手7.1/命中3.0 命中率42%

4 太陽隊戴文布克（Devin Booker）場均出手6.0/命中2.7 命中率45%

4 七六人隊恩比德（Joel Embiid）場均出手6.4/命中2.7 命中率42%

4 籃網艾卓吉（LaMarcus Aldridge）場均出手4.7/命中2.7 命中率57%

4 快艇保羅喬治（Paul George）場均出手6.0/命中2.7 命中率45%

8 七六人塞斯柯瑞（Seth Curry）場均出手3.9/命中2.4 命中率61%

9 巫師隊畢爾（Bradley Beal）場均出手4.5/命中2.3 命中率51%

9 太陽隊保羅（Chris Paul）場均出手4.3/命中2.3 命中率53%

這是以場均的命中數來排行，迪羅薩被認為是得分方式最接近麥可喬丹（Michael Jordan）的球員，他生涯最初在暴龍隊擔任得分後衛就是以中距離跳投做為主要武器。迪羅薩每季至少22%得分來自於中距離，來自三分線的不滿10%。

若以出手次數和整體效能來說，杜蘭特更像是中距離得分之王。然而杜蘭特的攻擊沒有死角，整體他在禁區（33.9%）、三分線（18.7%）、中距離（26.6%）的得分表現都很強大，不像迪羅薩那樣有明顯的中距離偏好。