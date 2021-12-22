香港特首林鄭月娥正在北京述職，她在下午獲大陸國家主席習近平於中南海瀛台接見。

全國港澳研究會副會長劉兆佳認為，習近平除了肯定特區政府的工作外，不希望對下任特首是誰為外界提供任何訊息或暗示。習近平的重點反而是放在闡述中央對港的新政策的正確性，並對新政策的實施所取得的成果表示欣慰。

習近平對林鄭表示，一年來香港由亂到治的局面，不斷鞏固，局勢不斷向好發展，新冠疫情防控成效明顯，經濟逐步復甦，社會安定，林鄭月娥領導特區政府，依照全國人大有關決定和人大常委會有關立法，對香港選舉制度作出系統性修改完善，成功舉辦選委會選舉和立法會選舉，推動符合香港實際的民主發展，邁出堅實步伐，堅決執行《香港國安法》，依法止暴制亂，撥亂反正，維護法治權威，採取積極措施推動特區融入國家發展大局，全面深化與內地交流合作，中央對港府工作充分肯定。

習近平稱，在新制度下，選委會選舉和立法會選舉都取得成功，廣大香港同胞當家作主的民主權利得到體現，愛國者治港原則得到落實，社會各階層各界別廣泛均衡參與的政治格局得到確立，時間證明新制度符合一國兩制原則，符合香港實際，為確保一國兩制行穩致遠，確保香港長期繁榮穩定提供了制度支撐，是一套好制度。