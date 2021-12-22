為爭取全球市場充電設施商機，以強化集團在儲能產業鏈的全球發展計劃，台泥（1101）董事會22日決議，通過參與認購飛宏科技私募普通股股份案。台泥指出，此次是以每股認購價格40.26元，認購總股數為37520000股，認購總金額為1510555200元，約佔飛宏科技本次發行私募普通股後總股本375208416股的9.9998％。

積極進軍儲能市場，台泥在今年以歐元1.32億收購歐洲Engie EPS儲能公司60.48％股權，成為該公司最大股東。

在台泥加入後，ENGIE EPS已重新命名為NHOA（New HOrizons Ahead），品牌取諾亞方舟中的諾亞，帶領人類開創新世紀的寓意。

台泥在收購入主歐洲儲能公司NHOA，已一躍成為全球儲能系統建置容量第四大的公司，與Fluence、NEC和Tesla（特斯拉）等頂尖 企業並駕齊驅。

市場指出，台泥參與飛宏此次私募，應該主要是放眼和七月份剛購併之義大利NHOA的綜效及未來全球市場的戰略合作。

據了解，根據義大利NHOA在今年七月對國際發佈的「Masterplan10x 10年計畫」，預估電動車成長趨勢，2025年NHOA每週需求的充電樁數量高達15000樁，以此需求為基礎，台泥與飛宏將更緊密結合、開展更多合作項目。

飛宏科技在電動車充電樁的研發及客製能力，在亞洲市場屬於領導品牌，也是亞洲第一個能將充電樁功率提升至360kW的大廠。市場預期，台泥與飛宏的策略合作，對於近年積極布局再生能源、儲能及電池發展的台泥企業團，能源布局將更全方位，更可進入歐洲及全球儲能市場。

打綠能世界盃！台泥集團旗下子公司三元能源科技投資120億元的超級電池工廠已在高雄小港動工。市場預期，台泥集團未來將打造從電池、儲能、綠能及再生能源一條龍的產業鏈，爭取全球市場商機。

據悉，未來一、二年，台泥集團投資在全球各地的儲能案場，預估資本支出將超過200億元。