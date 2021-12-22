由優思資文創公司旗下品牌-台中老字號餐廳《元園廖媽媽的店客家菜》推出「虎虎生風創意茶金年菜」，22日舉行新品發表公益記者會；主廚廖國智現場展示六道創意年菜的開發過程，與現場賓客分享，並製作年菜套餐共享。

由於目前正逢電商周年慶，到明年1月28日以前，線上線下消費，滿額3000元，就可以抽價值高達50萬元以上的大獎，有美國名牌GT電動自行車、Iphone 13pro手機、ASUS華碩25型LED電競螢幕，及象印牌微電腦電子鍋等多樣禮品。

身為主廚的東海大學餐旅管理系助理教授廖國智說，台灣烏龍茶不但有豐富的兒茶素，又具有抗氧化、抗老化等多重功效，陳年的老茶甚至還有對身體有益的沒食子酸。醫學臨床試驗指出，老茶茶葉的營養成分，等同靈芝功能作用，茶自歷史以來，就被公認為是最好的保健飲料，一般人鮮少知道，很可惜。

廖國智透露，因他本身對茶的熱愛與對料理的熱忱，兩年前，便開始與優思資文創品牌-台灣精品茶「Kies Thee挑tea」合作，經營有機無毒的梨山高山茶園，清楚的掌控茶葉來源、保存與製程。

廖國智表示，雞湯傳統上就是滋補元氣最好的美食料理，店創始人廖媽媽，嚴選台灣無毒土雞，現在推出的「茶金年菜」，也是過去在餐廳裡老饕們指定的隱藏版限定料理；如今，年節到了，我們決定一改往年調理人蔘雞湯年菜，拿出廖國智主廚長年收藏的台灣早年珍貴的凍頂烏龍老茶，做成老茶燉雞湯，以饗貴賓。

這次共同研發的「茶金年菜」，全部的原料來源，均是採用自然陳放20年以上的台灣無毒老茶，老茶內蘊豐富的烏龍茶香氣，令人心情愉悅，不油膩的清新口感，讓每道菜都像喝煲湯一樣的柔順。

今年整套的年菜料理，包含養氣老茶金福雞、乾坤鮑魚扒烏參、茶香金鰻步步糕、五世其鯧慶有餘、八仙過海如意鮮及虎虎生風大元蹄等六道菜套餐，也能單點享用。