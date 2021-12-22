22日傍晚傳出，潤隆建設（1808）被調查局新北市調查處調查，潤隆董事長蔡聰賓也被依關係人身分約談；對此，潤隆隨後在公開資訊觀測點發布訊息澄清，此次調查主要是新北市新店碧潭的「國賓大苑」，被人檢舉旅館當住宅賣，不過潤隆旗下所有建案均依法辦理，並全力配合檢調單位調查。

潤隆建設總經理邱秉澤今天表示，有關檢調單位至潤隆調查「國賓大苑」建案一事，在此有兩點聲明，首先，潤隆旗下建案均依法辦理，並全力配合檢調單位調查。

第二，潤隆基於誠信及資訊公開原則，依規定於公開資訊觀測站說明之。

潤隆聲明，此次被調查事件，潤隆已配合提供相關資料，對於潤隆財務業務無重大影響。

邱秉澤表示，「國賓大苑」位於新北市新店碧潭，早在十年前就完工交屋，而此次被爆出有官商勾結弊端，主要是有人檢舉，該案位於風景區，土地使用分區是旅館用地，而潤隆建設當時申請建造執照，興建住宅，是完全依法申請，全案並完成建照審查及核發程序，也已經完工交屋。

但是，有引起一些人的質疑其中可能有弊端，因此要求檢調查明。