房仲公會全聯會選出今年房市十大新聞之首為「實價登錄2.0」、明年房市代表字為「安」，理事長張世芳提出健全住宅政策建言，囤房稅若要擴大實施，應以五戶以上為課稅對象，避免發生租金轉嫁效應，引發租金上漲；同時應維持低利環境，協助青年首購。

張世芳指出，囤房稅若要擴大實施，應以5戶以上為課稅對象，財政部於2021年11月23日建議各縣市採用房屋稅差別稅率（囤房稅），以抑制房價上漲，新北市、桃園市、台中市、高雄市與新竹縣市皆表態跟進，研擬訂定新的囤房稅率。以韓國在2018年實施提高綜合不動產稅率來看，反造成首爾房價飆漲五成，租金也大漲兩成，引發更高的民怨。

張世芳表示，囤房稅若要擴大實施，應採循序漸進方次，建議5戶為基準，5戶以上每戶再課以2.4%，避免增加自用者負擔，避免發生租金轉嫁效應，引發全台租金大幅上漲。

此外，政府應維持低利環境，協助青年首購購屋，為協助青年首購族購屋，政府應提供更低利環境，更優惠的貸款方案，縮減貧富差距，政府應推出加強版「青年安心成家購屋優惠貸款」，朝高成數、高年限、高寬限期、低利率等「三高一低」方向進行，即由政府補貼金融機構提供高達九成的低利貸款，拉長貸款期限至40年，拉長寬限期至5年並補助購屋貸款利率低於1%，以幫助年輕人輕鬆購屋。

拉長還款期限可有效降低消費者每期房貸負擔，保障購屋者的生活品質，當未來收入提升或有閒置資金時，依然能提早償還部份本金，且40年房貸方案普遍要求貸款者年齡須於40歲以下，符合政府協助青年首購族群安心成家美意。