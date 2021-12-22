永康警方破獲網路博弈機房，台南市警察局長方仰寧（左七）慰勉專案小組同仁的辛勞。（警方提供／曹婷婷台南傳真）

永康警分局與刑事警察局電信偵查大隊偵辦一起非法網路博弈機房，藏身永康區中華路的住商大樓，乍看跟一般公司無異，現場僅4名工作人員與電腦，但成立短短不到1年，已有上千名會員，金流更高達6億元，警方循線查獲陳姓金主、員工及賭客共15人，詢畢後，以賭博罪移送台南地檢署，賭客則以社會秩序維護法裁處。

永康警方指出，10月間查獲該博弈機房，但當時只帶回李姓男子等4名犯嫌，並查扣電腦主機與螢幕、監視器主機與鏡頭、手機、外接硬碟等證物及不法所得1萬3000元，為追出幕後金主及涉案賭客，持續擴大追查1個多月，終於逮獲金主、員工及賭客共15人。

警方表示，該博弈機房營利模式主要是從線上百家樂、運動比賽博弈網站，隨機招攬客戶註冊會員並下注，再從賭資中抽成，獲利可觀，該博弈集團於今年初成立，不到1年間，光是會員就多達上千人，金流更高達6億元。

警方指出，原本擔心有地下非法網站操縱公投賭盤，但追查發現該博弈集團並沒有涉及其他不法情事。台南市警察局長方仰寧也特別到永康警分局慰勉專案小組同仁辛勞，他也強調，因應明年即將選舉，針對網路簽賭、地下賭盤仍須持續加強取締。