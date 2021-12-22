導演崔恆墉（左起）、編劇朴銀嬌、李茂生、金善映、孔劉、裴斗娜、李準、李城旭及製作人鄭雨盛22日出席《寧靜海》記者會。（Netflix提供）

韓國首部太空驚悚影集《寧靜海》描述地球在2075年因沙漠化而荒廢且缺乏資源，所有生命體的生存都受到了威脅，韓國宇宙航空局爲尋找人類生存的答案，計劃再次進行月球探測，孔劉將率領裴斗娜、李準、《請回答1988》金先英、《夫婦的世界》李茂生等前往5年前因事故而關閉的月球探測基地「渤海」，執行回收基地內殘留重要樣品的危險任務，好不容易抵達渤海基地後卻發現死因成謎的大群屍體，以及詭異不明的生物信號，進而陷入混亂面臨巨大危機。

今（22日）首爾記者會上，先前感染新冠肺炎的鄭雨盛痊癒出席，他說相當得意自己的好眼光，7年前看了導演崔恆墉30分鐘的同名短篇電影後就決定要當製作人，想挑戰將此部短篇電影變成影集。他也被爆料多了個「掃把」稱號，原來是求好心切的他在現場，細心發現攝影棚內的月球表面留有太多工作人員的腳印，為了提高工作效率，自認為要有個經驗豐富的人來「整理現場」，維持月球表面的真實感，因此不時拿著「掃把」掃起地來，除去地球人的腳印。

裴斗娜對這位重量級的製作人如此親力親為讚譽有加，直呼第1次看到這麼努力的製作人，拍攝期間鄭雨盛不僅全程參與，還對所有演員照顧有加，讓大家都度過了幸福的時光，孔劉也狂誇鄭雨盛他們這個時代的偶像，第1次和對方合作，本來以為是未知的領域會很難接近，很開心因此認識了1位很棒的哥哥，還搞笑喊因為鄭雨盛和大家都太親近而有壓力，不過也因此累積出好感情，更直誇對方是給出滿分100分都不夠的製作公司代表，還強調「這不是開玩笑的唷」。

孔劉繼《鬼怪》後，睽違4年回歸小螢幕，他說自己一直很想演出這樣的題材，看到劇本後忍不住喊出了「尤里卡（我找到了）」，並給出10個驚嘆號的超高評價。此外，鄭雨盛還苦笑透露為了找裴斗娜演出，可說是飛了大半個地球的幕後插曲，當初聽到裴斗娜要出國休息，硬著頭皮趕快把劇本塞給對方，之後因工作之故前往裴斗娜所在的巴黎，結果竟然在餐廳偶遇，便把握機會好好介紹劇情內容，之後2人又各自飛往瑞士和英國，鄭雨盛鍥而不捨靠社群軟體保持聯繫，最後才終於得到女神的首肯，過程讓他相當難忘。

而該劇拍攝期長達半年，被問到如果要再次登上月球會想帶什麼時，眾人幾乎都表示不想再去了，唯獨孔劉另類思考，想著是否去了就不能再回地球，他說如果去了就不能再回地球的話，應該要和女性一起到那建立1個屬於自己的王國和社區，但若是還可以回地球的話，則是有電子產品可以讓他觀看Netflix和NBA球賽就很滿足了。《寧靜海》1季共8集，本周五（24日）下午4點Netflix全球190個國家上線。