奇景光電（納斯達克代號：HIMX）今（22）日宣布，將於明年1月5日至8日在美國拉斯維加斯舉行的2022年CES美國消費性電子展中，配合全球主要面板廠、一線供應商及主要汽車品牌廠的新車及車用顯示系統設計，在現場展示領先業界的分區調光（Local dimming）時序控制IC（TCON，Timing Controller）HX8880-D/E系列，廣泛亮相。

奇景光電HX8880-D/E系列，具有最先進的分區調光功能，可支援車用的超高解析度和高對比度面板。奇景光電HX8880-D已在領先汽車品牌量產上市，新一代HX8880-E系列則將在2022年中開始量產，宣告車用分區調光面板里程碑。

奇景新一代的HX8880-E分區調光TCON，配備點對點（P2P）高速傳輸技術介面，提供液晶加速功能（over-drive）以改善過慢的低溫液晶反應，和色差校正（demura）影像處理功能來解決曲面色差問題。

奇景除了提供標準的TCON，亦可依據客戶的多樣化需求，提供客製化的TCON解決方案。由於奇景汽車TCON卓越出色的表現，來自美國、歐洲、中國、日本和韓國的眾多車用面板廠和一線供應商，均與奇景積極合作，並在將推出的旗艦新車型中，採用奇景分區調光TCON技術。

為了滿足客戶需求，奇景與各業界領先LED驅動IC供應商密切合作，如德州儀器（Texas Instruments）、羅姆（ROHM）、瑞薩電子（Renesas Electronics）、ADI（Analog Devices Inc.）及聚積（Macroblock）等，遵循嚴格的汽車等級供應鏈管理，完成客戶面板設計認證流程。

奇景與LED驅動晶片供應商的合作，為雙方一起在新推出汽車創新項目上領先。在2022 CES中，合作供應商將在展位區內展示結合奇景HX8880-D/E TCON和LED驅動IC的汽車顯示器解決方案。

奇景光電執行長吳炳昌表示，奇景分區調光TCON解決方案，已在各領先客戶的汽車中採用，在此我們也很興奮地報告，有更多、進一步與知名的汽車業務合作夥伴的合作方案陸續發生，搭配奇景車用TCON和面板驅動IC，持續保持我們在汽車市場的領先地位，以技術實力在下一代汽車顯示器市場，拉大領先同業差距。

奇景預估，除了目前已佔市占率40％、世界第一的車用面板驅動IC之外，未來車用TCON亦將成為汽車業務的長期成長動能之一。