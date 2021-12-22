林昶佐罷免案會過嗎？據一份民調顯示，「應該會去投票」的，同意比例佔了80%，反對只有58％。對此，名嘴謝寒冰分析認為，民眾黨主席、台北市長柯文哲被在地政治勢力視為影響罷免案的關鍵力量，柯文哲至今卻保持觀望，背後應該是有原因的。

據《三立新聞》20日報導，據一份民調顯示，罷免林昶佐案「一定會去投票」的，同意罷免有22％，反對卻只有2成，「應該會去投票」的差更多，同意佔了8成，反對只有58％。

對此，名嘴謝寒冰22日上《TVBS》政論節目「新聞大白話」，談及罷免案和民調時表示，現在疫情趨緩後，萬華民眾可能對林昶佐的仇恨值，隨著時間淡化而略有下降。

對於同台來賓國民黨台北市議員徐巧芯推測，台北市長柯文哲，還把林昶佐當朋友，他說，自己個人倒不這樣想，而是認為，柯文哲可能是想，把罷免林昶佐這顆燙手山芋，丟給國民黨去衝，這樣才能顯得他在罷免案中相對理性，他可以趁勢吸收一些中間選民和綠營票，是有盤算的，上次陳柏惟罷免案就是這樣，這次林昶佐罷免案也是一樣，如果民眾黨跟著國民黨一起衝，那民眾黨就變成國民黨的小弟了，與其這樣，不如就先站在制高點觀望，跟是不是朋友沒什麼關係。

此外，對於綠營3位在地議員劉耀仁、吳沛憶、周威佑，近日陪同林昶佐在萬華掃街，是否是真心相陪還是另有所圖？謝寒冰則認為，其實他們不是在保林昶佐，而是在保自己，因為明年2022議員們都要拚連任，如果林昶佐這次大敗，他們自己可能也會很慘，這是有連動關係的。