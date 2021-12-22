福原愛今年3月被拍到與外型神似日本職棒選手大谷翔平的高帥男約會過夜，雖然兩人都否認不倫，但橫濱男之後也被爆出已婚，演變成雙不倫醜聞，時隔多月，雙方都恢復單身，並從11月下旬再次聯絡、進而交往，對此，橫濱男前妻也坦言離婚是因為「前夫和福原愛的新聞」。

今《女性SEVEN》爆料，福原愛有了新戀情，對象就是讓她陷入不倫風波的橫濱男，他在11月結束婚姻後，立刻和福原愛聯繫，2人從11月下旬開始交往，目前已半同居，更有再婚的打算。

但雖然橫濱男強調是兩人恢復單身後才重新連絡，但福原愛的朋友向《週刊文春》爆料，不倫新聞曝光後，兩人仍一直保持連繫，甚至橫濱男因為在和妻子協議離婚期間無家可歸，也經常進出福原愛的家，「離婚後才重新聯繫彼此」絕對是謊言。

而《週刊文春》也訪問了橫濱男的前妻，她對於離婚細節不願多說，但被問到「離婚是因為前夫和福原愛的新聞？」她直接回答：「那倒是那樣」，至於前夫和福原愛的關係，她表示雖然不太清楚，「不是在一起了嗎？」