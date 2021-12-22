家扶基金會(22)日公布最新【弱勢家庭照顧能力與需求調查】，數據發現75.2%的家長是家中唯一的成年照顧者(表1)，45.3%曾因照顧因素被迫辭去工作(表2)，而弱勢家庭兒少即使小小年紀亦需負擔照顧責任。年節將至，為呼籲關注弱勢家庭生活困境，家扶基金會邀請藝人李佳穎擔任《無窮世代》愛心大使，親訪扶助家庭更驚喜準備聖誕大禮，也為弱勢家庭先添祝福年味，活動現場包括開元食品、生麗國際股份有限公司、台塑石油、三商美邦人壽、麻古茶坊、遠傳電信股份有限公司等企業都出席力挺，共同呼籲社會各界於歲末寒流之際，支持家扶《無窮世代》助貧過好年。

開元食品與家扶愛心大使李佳穎及各大企業共同呼籲支持「傳愛過好年」專案。(家扶基金會提供)

「疾病」所衍生的生活照顧和經濟需求，向來是扶助家庭龐大的負擔。家扶調查中有21.1%的家庭成員為身心障礙者(表4)，45.8%有疾病狀況(表3)，然而弱勢家庭「主要照顧者」其自身亦患病比例更高達46.2%(表5)。小玟的媽媽在彩券行工作並獨力撫養小玟姐妹，一家三口為先天性疾病所困擾。患有多齒症及中度身心障礙小玟，因幼年中風每年需替換矯正器，然家庭因為經濟因素需掙扎於更換頻次的考量。家庭的日常開銷及孩子們學習所需，已讓小玟的媽媽滿是辛勞，無法預料的醫療及輔具需求，更是沉重的負擔。年節將近，家家戶戶忙張羅之際，小玟媽媽心繫加班以賺取更多收入，無暇顧及團圓夜，僅能由小玟姊妹倆自理年夜飯…。

李佳穎為家扶《無窮世代傳愛過好年》記者會站台，即日起單筆捐款滿2,000元，即可獲得由家扶孩子繪製的「一起幸福杯」套組。(家扶基金會提供)

家扶調查，家人有罹病議題的家庭，18.4%兒少需負擔照顧責任(表3-1)。在家庭內，孩子應是被照顧的角色，然而生長於貧病家庭，弱勢兒少卻易成為「小大人」，除了要自理生活、更要扛起照顧重擔。阿昊與母親相依為命，母親患紅斑性狼瘡，長期為疾病復發所苦，每月需至醫院注射玻尿酸和類固醇，家中生活仰賴扶助與社會資源。只要母親住院，都是阿昊照顧，每天來回各一小時公車往返學校與醫院，特殊卻是貧病家庭日常。阿昊更曾在幼時，難忍牙疼於陪病空檔自行到媽媽住院的牙科診間拔牙，相當勇敢。阿昊更有著超齡的憂心：「最大的心願就是希望媽媽身體健康，可以跟媽媽多生活一點時間！」

家扶愛心大使李佳穎(中)聽到小玟(右)寫給他的卡片現場感動落淚。(家扶基金會提供)

藝人李佳穎受邀擔任《無窮世代計畫-傳愛過好年》愛心大使，儘管下半年工作滿檔，然有感弱勢家庭困境，趨車南下親訪兩戶長期受疾病和照顧壓力所苦的扶助家庭，更特別與家庭共進風格野餐，一圓家庭一起到遊樂園的夢想。出發前一晚李佳穎僅睡3小時，就為了送上手寫卡片給素未謀面的三位孩子，更用心準備禦寒衣帽及腿部按摩器等暖心聖誕禮，這讓平常只能穿二手衣的孩子和辛苦的媽媽驚喜雀躍。李佳穎分享自己過去為照顧癌症父親，在工作、學業及照顧蠟燭三頭燒，很能同理孩子小小年紀要承受病痛，甚至肩負照顧責任的感受。記者會中，李佳穎鼓勵因疾病被同學嘲笑的孩子，更首次展現手部彎曲「特技」，與孩子分享轉化心境就能看到自己的「特別」。李佳穎說：「實際跟家扶孩子相處一天，才發現自己平常的煩惱都很微小，弱勢家庭的生活困境，很需要大家的關注和支持，邀請大家一起成為孩子的力量，陪伴他們邁向幸福！」

正值疫情帶給人們更多的考驗，然而弱勢家庭卻已長年飽受生活、疾病和照顧等壓力。家扶基金會林秀鳳處長表示：「主計總處公布，11月低所得家庭的通膨率創下近9年最高。家扶基金會長期耕耘弱勢兒少服務已71年，實務觀察弱勢兒少與家庭向來具多元需求，特別是若有照顧和疾病議題需因應，匱乏的經濟及應援窘境，長期下來真是項沉重負荷，需要社會各界關注應援！」