中央氣象局表示，今(22日)北台灣有短暫雨，不過整體降雨情形有減緩，明天(23日) 氣溫稍回升，東北仍有局部短暫雨，不過入冬最強冷空氣將在周六(25日)南下，一路冷到下周二(28日) ，加上水氣增多，全台各地高山地區有下雪的機會。氣象專家李富城表示，未來幾天北部將天天下雨，到了耶誕節氣溫將下降到十度以下，太平山有機會下雪。

雖然明、後天(23、24日) 氣溫稍回升，並且降雨情形減緩，但入冬最強冷空氣將在周六(25日)南下，全台各地高山地區有下雪的機會。(圖／中央氣象局)

明天、後天(23、24日)台灣附近風場以東北風為主，且仍有些中層水氣，大台北、基隆北海岸及東半部地區有局部短暫雨，中南部山區零星飄雨，其他地區為多雲可見陽光的天氣；溫度方面，各地早晚仍有涼意，台南以北及宜蘭低溫16至18度，其他低溫19、20度，白天高溫稍回升，北台灣22、23度，中南部及花東約25至27度。

周六(25日)大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團南下，北部及東北部天氣轉冷，下周日(26日)至下周二(28日)清晨大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團影響，溫度從周六開始持續下降到周一清晨，全台各地天氣明顯轉冷；華南雲雨區東移，北部及東半部地區有短暫雨，其他地區為局部短暫雨的天氣；周六晚至下周一這段期間水氣增多，溫度下降，若水氣及溫度有配合到，各地高山地區有下雪的機會。

李富城表示，未來幾天北部下雨的機會很多，大概天天都在下雨。周六(25日)新的寒流下來，溫度會大幅度的下降，大概會降到10度以下，李富城提醒，下周日(26日)晚上至下周一(27日)清晨太平山可能會下雪。