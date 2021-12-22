嘉義縣長照中心督導洪文芳服務熱心又協助單位獲長照服務SNQ國家品質獎，近日得到金點獎肯定。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣長照中心督導洪文芳在長照中心服務11年5個月，因工作態度熱誠，善於傾聽民眾需求，讓衛生局多次接到家屬來電肯定，甚至寫信到縣長信箱誇獎她，加上升上督導後，洪文芳協助嘉縣長照中心獲長照服務SNQ國家品質獎，日前由衛生局推薦角逐社區金點獎順利獲選，得到「金點英雄」肯定。

衛生局長照科長邱妙薰指出，洪文芳具護理背景，2008年應聘擔任照管專員，服務至今已11年多，因總能體恤、回應民眾需求，加上態度熱誠，認真，常有民眾致電感謝或特別肯定她，2018年因優異表現晉升為照管督導。

洪文芳擔任督導期間，協助單位獲得長照服務國家品質獎，辦理預防及失能照護計畫、失智照護計畫成效卓越，並規畫、制定照管中心共通性13項指標機制，落實個案服務時效管理及定期監控，以維護縣民眾使用長照服務的權益，日前衛生局為她提名角逐衛生福利部社會及家庭署舉辦的第7屆社區金點獎，個人獎「金典英雄」獎項，洪文芳順利入圍後，更在21日拿到金典英雄肯定。

邱妙薰形容，金點獎就像社區照護、長照界的金馬獎，入圍已不容易，還要跟全台各地優秀長照人競爭，能獲獎非常不簡單。衛生局長趙紋華也讚譽洪文芳表現可圈可點，獲金點獎是極大榮耀和肯定，為嘉縣長照管理中心無疑帶來一股強勁力量，能推動大家一起再努力往前邁進。