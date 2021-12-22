大陸網友指出，王力宏都把舊手機給李靚蕾用，才會被抓包。(圖／微博@游魚論)

眼尖大陸網友發現李靚蕾微博PO文的手機，正巧都是王力宏使用過的型號，猜測王力宏舊手機都直接送給李靚蕾，才會因此出事。(圖／微博@游魚論)

李靚蕾敲下「蕾神之錘」，揭開王力宏私下淫亂真面目，重創形象，讓後者只能認輸，無奈宣布暫退演藝圈，但黑歷史仍不斷遭起底，如今又被揭穿，因為一個「摳門」習慣，才會導致自己醜事全都洩漏給女方。

李靚蕾4500字長文，揭發王力宏召妓、約炮等醜事，甚至製作花名冊紀錄召妓對象，但為何李靚蕾對細節知道的如此詳細？就有眼尖大陸網友從李靚蕾過去微博PO文發現，女生使用的iPhone，疑似都是王力宏的汰換下來的舊手機，大笑王力宏摳門的習慣，反而害死自己，「真的是活該涼掉」。

「舊手機說」立刻在微博發酵，也被台灣網友轉到PTT分享，就有網友PO文：「王力宏因為把舊手機給李靜蕾用而洩底？」，但也質疑就算用的是舊手機，難道王力宏轉讓前都沒有先還原出廠設定嗎？而且若說法為真，王力宏會不會太摳門了。

鄉民們也熱烈討論：「wipeout還是可以救回來啊 看你要不要」、「王把所有女性當砲友 都沒放眼裡」、「這應該不是小氣，是蠢」、「大概他用iCloud吧」、「原來是盪生哥」、「所謂的千防萬防家賊難防嗎XDD」。

事實上王力宏摳門早已是公開的秘密，出道20年的他，擁有高達30億身價，早在事件爆發前，就有許多藝人上節目時，大爆王力宏節儉成性，包括13年沒換過車，「打歌服」更是一穿14年，更曾穿破襪上節目，讓現場來賓哭笑不得。