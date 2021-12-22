研究機構牛津經濟研究院（Oxford Economics）公布，截至12月5日為止的兩周，歐元區復甦追蹤指數持續下滑，從83.4點降至80.2點，創下5月以來新低。疫情復燃促使歐洲各國重啟防疫，連帶傷害消費者支出，恐導致今年冬季經濟成長急劇放緩。

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