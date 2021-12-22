疫情復燃 歐元區經濟復甦受阻 20:102021/12/22 工商 鄭勝得 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 研究機構牛津經濟研究院（Oxford Economics）公布，截至12月5日為止的兩周，歐元區復甦追蹤指數持續下滑，從83.4點降至80.2點，創下5月以來新低。疫情復燃促使歐洲各國重啟防疫，連帶傷害消費者支出，恐導致今年冬季經濟成長急劇放緩。 新藥核准積極、疫情商機續發酵 生技醫療基金順勢布局 《國際經濟》美Q3經常帳赤字 創15年新高 #疫情復燃 #歐元區經濟復甦 #研究機構 #牛津經濟研究院 #Oxford 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 無懼疫情業績爆發 太屋店數拚衝200店 17:042021/12/22 財經 虎年投資首選I.D.E.A 抗通膨標的搶先布局 14:522021/12/22 財經 雲林麥寮工業港 將設天然氣接收碼頭 04:102021/12/22 地方新聞 通膨及利率風險 防禦布局首選高信評債及多元資產 11:162021/12/22 財經 國泰美國ESG基金 新年登場 04:102021/12/22 產業特刊 安口專注客戶需求 疫情下搶先機 04:102021/12/22 產業特刊 《國際經濟》英國上季經濟成長放緩 季增1.1％遜預期 17:392021/12/22 財經 2021疫情時代的生態學習-停課不停學 10:442021/12/22 生活 美經濟重啟 Nike財報超預期 04:102021/12/22 全球財經 全國商總主席賴正鎰：2022年房市將呈「量縮、價微揚」格局 12:212021/12/22 財經 世衛歐洲辦事處警告 Omicron疫情狂潮恐來襲 19:552021/12/22 國際 財經熱門新聞 台積電掰了！三星搶下特斯拉大單 護國神山輸在這裡 - 財經 「4個不同意」台股不漲還下殺 謝金河被打臉後反問一句 - 財經 印度神童預言經濟要慘了 力推2大資產避難：最強投資 - 財經 英特爾禁新疆產品！ 胡錫進喊「拿小本本記下」再撂狠話 - 財經 危機更大！特斯拉入標普500滿1年 專家曝悲慘下場 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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