馬來西亞統計局22日公布，11月消費者物價指數（CPI）年增3.3％，高於10月的年增2.9％。若按月來看，11月CPI月增0.2％。馬國11月通膨升溫，主因在於全球能源與燃料成本大漲，連帶推高運輸價格，加上食物價格攀升所致。