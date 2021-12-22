馬來西亞統計局22日公布，11月消費者物價指數（CPI）年增3.3％，高於10月的年增2.9％。若按月來看，11月CPI月增0.2％。馬國11月通膨升溫，主因在於全球能源與燃料成本大漲，連帶推高運輸價格，加上食物價格攀升所致。

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