馬國通膨升溫 11月CPI年增3.3％ 20:102021/12/22 工商 鄭勝得 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 馬來西亞統計局22日公布，11月消費者物價指數（CPI）年增3.3％，高於10月的年增2.9％。若按月來看，11月CPI月增0.2％。馬國11月通膨升溫，主因在於全球能源與燃料成本大漲，連帶推高運輸價格，加上食物價格攀升所致。 中研院經濟所四大理由 估明年台灣通膨率破2％ 《經濟》中研院續上修今年經濟成長率破6 明年估3.85％ #CPI #馬國 #通膨升溫 #馬來西亞 #統計局 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《證交所》台股11月反彈 整體券商獲利回升至近百億元 07:442021/12/22 財經 全球伺服器出貨升溫 TrendForce：明年看增5％ 04:102021/12/22 財經要聞 全國商總主席賴正鎰：2022年房市將呈「量縮、價微揚」格局 12:212021/12/22 財經 出口旺 台股基金補漲可期 04:102021/12/22 投資理財 震盪加碼趨勢題材 看好科技、基建、新興股基金 11:112021/12/22 財經 虎年投資首選I.D.E.A 抗通膨標的搶先布局 14:522021/12/22 財經 虎年股債市 喜迎虒虥行情 04:102021/12/22 投資理財 內需企業恢復良好 前11月信保融資逾1.4兆 04:102021/12/22 金融．稅務 《金融》聚焦抗通膨 永豐金投信4字心法 13:242021/12/22 財經 全台73個行政區 房價年漲逾一成 04:102021/12/22 財經要聞 斷鏈＋疫情 Q3全球貿易量萎縮 04:102021/12/22 全球財經 財經熱門新聞 台積電掰了！三星搶下特斯拉大單 護國神山輸在這裡 - 財經 「4個不同意」台股不漲還下殺 謝金河被打臉後反問一句 - 財經 印度神童預言經濟要慘了 力推2大資產避難：最強投資 - 財經 英特爾禁新疆產品！ 胡錫進喊「拿小本本記下」再撂狠話 - 財經 危機更大！特斯拉入標普500滿1年 專家曝悲慘下場 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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