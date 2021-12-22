香港已故女星藍潔瑛昔日有「靚絕五台山」封號，美豔外型至今令觀眾難以忘懷，其中最著名的角色就是電影《大話西遊》的蜘蛛精，但過去她曾淚訴被演藝圈大哥性侵，之後精神狀況差還被說發瘋了，2018年命喪住處，享年55歲；日前資深狗仔葛斯齊上節目聊到此事，更說出大哥名字遭到製作單位消音，但嘴型太明顯引起網友熱議。

藍潔瑛過去以驚人美貌和精湛演技獲得肯定，高人氣的她星途卻很坎坷，先是被經紀公司雪藏，事業一落千丈，還接連遇到男友輕生、父母雙亡等憾事，後來又發生車禍，腦部受到重創，還因此傳出她精神失常的消息；而一度有傳聞藍潔瑛淚訴，在拍戲時遭到演藝圈大哥性侵，但直到她在住處死去都未獲得證實。

日前資深狗仔葛斯齊上節目聊到此事，更說出大哥名字遭到製作單位消音，但嘴型太明顯引起網友熱議。(圖/ 摘自《關鍵時刻》YouTube)

因王力宏事件受到關注的資深狗仔葛斯齊，日前上節目《關鍵時刻》當來賓，分享自己跟拍的經驗，聊到2018年專訪藍潔瑛時，她自述遭到演藝圈2位大哥性侵，在大陸創下超高流量和討論；但事後卻遭公安和相關單位關切，公司甚至遭查封，老闆還要他跟其他5名員工立刻買機票離開大陸，否則後果不堪設想。

葛斯齊也在過程中不經意脫口性侵藍潔瑛的演藝圈大哥名字，但被製作單位消音處理，這段畫面也馬上引起網友熱烈討論，「為什麼說到XXX就被消音了？可憐藍潔瑛，本來發個微博、推特就可報仇雪恨」、「嘴型超明顯，就3個字啊」、「藍潔瑛的事情不是公開的祕密嗎？只是沒人敢提，怕變成下一個她」。