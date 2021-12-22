福來梅子雞餐廳「香芒蜜梅雞」。（陳居峰提供／劉秀芬台南傳真）

順風梅嶺特產店「梅香蹄花」。（陳居峰提供／劉秀芬台南傳真）

揚梅吐氣餐廳「梅山耀喜」。（陳居峰提供／劉秀芬台南傳真）

梅嶺休閒農業區推出識別標誌，解說區內餐廳、店家、農家特色。（陳居峰提供／劉秀芬台南傳真）

台南市楠西區梅嶺休閒農業區成立20年了，為了讓遊客到梅嶺旅遊更有新鮮感，區內15家餐廳業者舉辦料理課、梅子創意料理競賽，希望在今年賞梅季開始推出更多創意梅子料理，讓遊客嘗鮮吃不膩。

梅嶺休閒農業區理事長黃貴珍表示，休閒農業區仍保留原始山林風貌，未因過度開發呈現濃厚商業氣息，梅子雞餐廳的風味料理及濃厚的人情味，吸引許多饕客遠道而來，品嘗美味料理。

為了吸引更多族群到梅嶺觀光旅遊、用餐，梅嶺許多餐廳二代、三代返鄉接手或創業，推出體驗活動、增設文青咖啡廳、推出自有品牌果乾產品；在台南市農業局、楠西區農會、遠東科技大學輔導下，休閒區去年底推出「農村廚房工作坊」，邀請多家業者一起討論、實作，要兼顧地方特色開發新料理。

工作坊結束後，休閒區也舉行梅子創意料理競賽，邀中華醫事科技大學餐飲系、遠東科大餐飲系、高英工商餐管系老師當評審，15家餐飲業者或農友發揮看家本領與創意，結果由福來梅子雞餐廳以「香芒蜜梅雞」奪冠。

福來梅子雞餐廳業者陳居峰表示，他以在地芒果乾入菜，搭配龍眼蜂蜜、陳年紫蘇梅，做出類似蜜汁雞料理，口感更有層次，酸甜又有芒果香味，試做時大受客人喜愛，在工作坊老師建議下再把擺盤精緻化。

黃貴珍表示，梅嶺許多餐廳各有忠實顧客，但也有許多人反應吃膩了，此次在老師輔導下，揚梅吐氣餐廳推出加入山藥、山葵、黑豆的養生素食奪銀；順風梅嶺特產店以梅香蹄花餐點得第3名；比賽雖然名次高低，但大家都是為了促進梅嶺觀光而努力，希望遊客來登山健行賞花時，別忘了品嘗梅子創意料理。