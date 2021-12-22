由日本丸紅株式會社投資的辰亞能源，今天表示位於彰濱工業區的「崙尾東三號電廠」將於2022年開始施工，讓辰亞建置容量達到0.4GW(百萬瓩)，朝公司2025年總建置目標2GW前進。對於目前正夯的漁電共生太陽能電廠，辰亞表示也會投入，目前正接觸台南某區塊。

漁電共生是政府推動太陽能的新項目，先前農委會共盤點出4702公頃，相當4.5GW容量要推動。 辰亞總經理游祥益表示，對比大型地面站開發不易，漁電先行區是現在還有機會大量投入項目。辰亞確實也要投入，礙於仍在洽商階段不能透露太具體細節，但正在台南某區塊接觸中，容量在120MW(千瓩)到150MW之間。

不過他說，漁電共生光收地、做環社檢(環境與社會檢核)，耗時就要2年，到時卻不知道政府收購電價怎麼算？這對業者營運財務上具有風險，希望能源局能把每年1次再生能源躉購費率費率公告，改為一次公布3年。不管價格是持平、階梯式調降、或是調高都可，至少讓業者建置電站有所依循。

辰亞到2025年光電建置目標為2GW，目前是0.4GW。旗下「彰濱崙尾東一暨二號電廠」是目前全世界最大的海上型太陽能電廠，已於2020年11月正式完工。接下來2022年開始施工的「崙尾東三號電廠」，裝置容量是67MW，採用的是水面型太陽光電建置工法。另位於台南已復育的垃圾掩埋場設置太陽光電系統，於2021年底完工併聯。

同時辰亞能源在彰濱工業區還規劃了「太陽光電教育展示館」，也已於12月開始試營運，可讓各級學校學生前來進行戶外教學，進一步認識再生能源。