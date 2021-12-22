電動車龍頭特斯拉（Tesla）執行長穆斯克（Elon Musk）21日表示，他已賣出「足夠股票」以達成出脫一成持股目標。他同時痛批加州「課稅過重」且管制過多，不再是過去那個充滿機會的地方。

據美國證交會（SEC）公布文件顯示，穆斯克周二再出售近584000股特斯拉股票，同時再行使選擇權買進200萬股自家股票。

過去一個月以來，穆斯克共賣出1350萬股特斯拉股票，套現逾140億美元。穆斯克周二接受新聞諷刺網站「巴比倫蜜蜂」（Babylon Bee）訪問時表示：「我已賣出足夠股票來達到一成售股目標。」

穆斯克19日推文指出，他今年必須繳納高達110億美元稅金。這意味著：在他這次出售的特斯拉股票裡，約806萬股售股所得將用於支付行使股票選擇權衍生的稅金。

而針對美國民主黨議員呼籲他老實納稅一事，穆斯克周二在節目再度回嗆，這次將矛頭對準加州課稅制度。他表示：「加州過去曾是機會之地，如今卻變成過度監管、過度訴訟與過度課稅的地方。想在這裡把事情做好越來越困難。」