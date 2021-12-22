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民進黨立院黨團將111年度中央政府總預算案自委員會抽出，逕付二讀，引發多名國民黨立委在立法院外交及國防委員會舉牌抗議。國民黨立委江啟臣也在外交及國防委員會怒批，立法院長游錫堃憑什麼不來開會？他憑什麼可以接受委員會預算可以被抽，我們來這邊做白工，他甚至不滿說，我們在這邊認真審查，是個屁。

江啟臣表示，公務預算抽出，全部逕付二讀，所以我們審查到一半的法案突然不見了，我們今天只好改成專案報告，可以這樣嗎？這可以開會嗎？憲政慣例可以這樣嗎？如果要抽，上禮拜就可以抽了，不用浪費時間在那裡審，上個月就可以抽了。

江啟臣問議事人員表示，立法院長游錫堃是不是這個委員會的，請院長來開會，他是委員，憑什麼不來開會？他憑什麼可以接受委員會預算可以被抽，我們來這邊做白工。江啟臣接著嗆，我們在這邊認真審查，是個屁。此例一開，預算通通不用在委員會審查。我們在這邊審查，都是假的。作戲給人民看而已，最後就是執政黨一黨說了算。

江啟臣指出，立法院長居然沒有說半句話，可恥，這是什麼立法院長，國會議長可以這樣幹嗎？國會議長還是本委員會委員，我們連權力都可以被糟蹋到這種地步，人民監督預算、監督政府的權力被糟蹋、凌虐到這種地步，然後我們沒有任何抗議的聲音。更可恥的是，立法院長是外交及國防委員會的委員，他可以沒有任何的意見、沒有任何的聲音，就這樣接受，這樣的立法院還是立法院嗎？他更怒批，我們的憲政體制，可以被糟蹋到這樣，大家卻都沒有聲音。