女子因馬桶顏色無法接受而退租。（翻攝臉書社團《靠北租屋2.0》）

租屋族看房時有許多眉眉角角需要注意，有時候看似一切完美的房子，也可能僅因一個小小地方，就被嚇退。一名男子與女友去看已經談好價錢的租房，女友借廁所卻進去10分鐘才出來，一出來就說「可以不要租嗎？」。原來，她竟然被馬桶的「顏色」嚇到不敢坐，竟然站著上廁所而弄濕了褲子。

一名網友在臉書社團《靠北租屋2.0》發文，表示與女友去看已打算要租的房子，女友借上廁所，卻進去10分鐘沒出來，原PO便去敲門關心。過了一會兒，女友才走出來卻支支吾吾說：「我們可以不要租這間嗎？」，原因竟然是「馬桶顏色」不能接受！

原來該房用的是早期相當常見的「豬肝色」馬桶，原PO女友難以接受，竟然站著小解因而弄濕褲子。而房東也忍不住關切：「請問有什麼問題嗎？」，原PO女友直接問馬桶能不能換掉，因為顏色不能接受，不過房東表示房子是太太的嫁妝，他不能做主，最後原PO與女友也真的放棄沒有租。

貼文一出引發兩派網友爭論，贊同的說：「有點恐怖」、「讓人便意盡失的顏色，顏色詭異適合作鬼片場景」、「我也是因為這個顏色 打退堂鼓」、「這我也不行欸」、「我也很害怕馬桶是綠色或紅色的」、「雖然使用無礙但這個顏色真的很影響心情」。

另一派則說：「你只是租房子又不是買房子...還問人家能不能換馬桶，而且還站著尿是怎樣」、「等快大出來憋不住的時候 它就是個好馬桶了」、「屎沖的掉，功能正常，我都可以」、「只要表面乾淨能順順沖水的都是好馬桶」、「這個我就當是有人不能接受香菜的事情。你不能接受就不要買囉，沒什麼好哭爸的」。