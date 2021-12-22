新港鄉頂菜園社區協會理事長陳明惠多年來致力社區營造，蒐集許多農村生活器具營造復古空間，更打造已消失的板頭厝車站，2005年時在社區豎立「相信有一天，火車會回來」看板，經過多年奔走，終於在今年美夢成真。

新港鄉頂菜園早期因為甘蔗運輸，有崙仔線及嘉北線兩條台糖鐵道經過，其中嘉北線是早期嘉義北港線重要的客運樞紐，兩線的交會處即位於頂菜園，被稱為「頂菜園精彩兩條路」，後因工業發展而逐漸沒落。

陳明惠返鄉後開始挽起袖子做社造，從收藏農村時期的物品包括風鼓車、收割機、打草繩機開始，後來更利用手邊廢棄木材蓋起一棟棟房子，重現5、60年代農村景象。陳明惠說，除重現農村景象外，糖鐵對頂菜園來說也有重要意義，2005年開始頂菜園以「相信有一天、火車會回來」為目標致力做社區營造。

陳明惠表示，向虎尾糖廠租借火車頭，需要公部門正式計畫，因此向新港鄉公所求助，公所因而提出「笨港農村大生活圈集散地-火車地景建置與維護計畫」由頂菜園發展協會執行並做上漆維護等工作，運送費用也由協會自付，鄉公所則追加租借保證金20萬元預算，由代表會審議通過，火車頭日前已抵達頂菜園。

陳明惠說，這個計畫共10年，由頂菜園社區發展協會執行，並維護火車頭的完整性，目前規畫在糖鐵交會處設置一個集散站，作為遊客與在地產業交流的據點，而台糖火車地景，則會在此展示，未來也會在此區辦理市集、拾憶觀光車站等，成為嘉義縣下一個打卡熱點。