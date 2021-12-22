辰亞能源在2022年將持續深耕台灣市場，並積極參與並評估在臺的各項再生能源建設計畫，位於彰濱工業區的「崙尾東三號電廠」預計將在2022年開始施工，該電廠的裝置容量為67MWp，預估每年可以減少碳排放量約為44311公噸。此外，辰亞位於彰濱工業區的「太陽光電教育展示館」也已於今年12月展開試營運，以推廣綠能教育為宗旨，期盼能結合各級學校的戶外教學，將綠能教育向下扎根，促使各界進一步認識再生能源，樹立永續發展的新標竿。

辰亞能源旗下「彰濱崙尾東一暨二號電廠」是目前全世界最大的海上型太陽能電廠，已於2020年11月正式完工，該電廠的裝置容量為181MWp，預計每年貢獻2.5億度綠電，大約每年可以提供7.2萬戶家庭的年用電量。即將在2022年開始施工的「崙尾東三號電廠」，採用的是水面型太陽光電建置工法，並使用無污染的設備及材料，後續維運清洗時也是採用清水，不會使用化學藥劑。電廠也將進行長期的環境調查與生態監測，確保在供應零碳能源的同時，能夠兼顧自然環境與永續發展。

此外，為了善用南部日照充足的優勢，辰亞能源將位於台南已復育的垃圾掩埋場設置太陽光電系統，在2021年底完工併聯，讓閒置掩埋場活化發揮效益，除提升土地利用價值，也能兼顧環保與綠能發展。

辰亞說，彰濱工業區具備離岸風機、陸域風機、太陽光電廠等綠能設施，是一個名符其實的綠能示範園區，為了推廣綠能教育以及提倡永續發展的重要性，辰亞能源在彰濱工業區設立了「太陽光電教育展示館」，已於今年12月開始試營運。除了邀請各級學校學生前來進行戶外教學，也提供一個國內外專家學者的交流場地，促使產學各界更進一步認識再生能源，讓太陽光電不再是艱澀難懂的工程技術，而是貼近生活的電力來源。辰亞能源期待透過「太陽光電教育展示館」，讓民眾更加瞭解太陽光電的建置過程、發展軌跡，以及綠能對環境的效益，讓再生能源不僅是一項重要國家政策，更能透過實際體驗強化綠能素養，落實在日常生活中。

辰亞能源總經理游祥益表示，我國積極發展再生能源，太陽能產業供應鏈發展也十分完整，雖然受到國際新冠肺炎疫情的影響，產生一些缺工或缺料的問題，但我們感謝政府及時協助業者度過一些難關，未來辰亞能源也將持續以具體的行動支持政府2025年再生能源目標。針對未來整體的投資計畫，也將複製太陽能電廠建置之成功經驗，積極配合政府能源政策推動，持續為臺灣的再生能源發展貢獻一己之力。