在教練眼中是神經大條的陽明高中高三前鋒施佩儀，國中就是明星球員，因為進入高中一度沒打出成績想放棄，所幸領到聯賽的參賽球衣，讓她繼續籃球路，也期許自己高中最後一年不留白，幫助球隊朝冠軍奮鬥。

綽號「佩佩」的施佩儀，國小參加籃球夏令營，意外被找去加入籃球隊，就此踏上籃球路，國小六年級幫助北投國小勇奪全國冠軍，並榮獲明星球員，國中進入陽明高中國中部，球場上的成績也不錯，直到升上高中遇到瓶頸，讓她萌生放棄念頭，「高中競爭是另一個層級，自己打不出來、沒有進步，覺得什麼都做不出來，想過要放棄。」

施佩儀本來想說沒有進入12人名單就要離開球隊，沒想到教練李台英給了她機會，就算才高一的她不會是球隊進攻主力，希望借助她的防守給球隊另一種支援，經過兩年洗禮，施佩儀更加成長，今年擔任副隊長，要和隊長陳佳妤協助隊友變得更好，「國小最後一年拿到冠軍，如今高中最後一年了，也很想有同樣的美好結局」。

在李台英眼中，施佩儀是有點神經大條的孩子，「佩佩」坦言自己很多時候真的慢半拍，例如沒注意場上細節，有時候球來或對對手還會閉眼，22日新學年賽季預賽首戰，施佩儀貢獻16分、5籃板，幫助陽明73比55解決苗栗高商，李台英認為球隊在聯賽之前的盃賽狀況不錯，球員因此心態有點鬆懈，進入12月團隊狀況下滑，先保守爭取分組前三直接晉級8強，後續階段再調整。