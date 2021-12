首屆2021年IEEE電子通信、物聯網和大數據國際研討會議日前在宜蘭中天飯店舉行,由宜蘭縣議會祕書黃毓恒(中國文化大學博士候選人)領軍的研究團隊以宜蘭「推動物聯網基礎創客教育」、「智能消防聯防系統」等項目提出的研究論文,在來自各國的眾多論文中榮獲「最佳論文獎」的殊榮,「地主隊」順利將榮耀留在宜蘭。

電機電子工程師學會IEEE(Institute of Electrical and Electronics Engineers)建立於1963年,是全球公認最具權威的電子電機學術機構之一,每年皆在世界各地舉辦國際學術會議,匯集各國專家進行專業前瞻技術交流,這次的會議主題圍繞具有電子通信、物聯網和大數據等創新思想或成果,以及實際應用研究的論文進行發表及討論。

由宜蘭縣議會祕書黃毓恒秘書(中國文化大學博士候選人)、中國文化大學機械工程學系教授柴昌維、允飛科技董事長吳東明、允飛科技董事長特助陳立廣、世新大學數位多媒體系教授趙增偉、佛光大學公共事務學系教授陳衍宏等人組成的研究團隊,共同運用物聯網技術為宜蘭智慧城市進行規劃與研究的論文在此次大會中榮獲最佳論文獎。

黃毓恒等人的研究題目為「Research on the strategy and technology of creating a smart city in Yilan with IoT technology」,內容針對在宜蘭「推動物聯網基礎創客教育」、「智能消防聯防系統」、「智能旅宿、智能家居」、「老舊建築門禁升級」、「農業、養殖業在地智能化」、「安養院智能防災及智能復健輔具」、「獨居老人及安養智能照護」等7大目標領域,應用人工智慧結合物聯網技術(AIOT)提升目標領域智能化,以物聯網技術為核心技術,打造宜蘭智慧城市為目標,運用物聯網(IoT)、人工智慧(AI),讓城市更加安全、宜居,同時還能永續發展,可讓台灣智慧城市應用成為世界的典範。