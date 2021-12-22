菈菈認為性感跟戀愛有很大關聯。（JKF提供）

聖誕節和跨年即將到來，單身的菈菈說「沒有局」。（JKF提供）

菈菈有「最美空軍士官」之稱。（JKF提供）

JKF12月封面女星邀請「最美空軍士官」菈菈拍攝一系列清涼福利照，她撞臉水野朝陽，搭配E奶好身材很快受到矚目，有5年的職業軍人身份的她，在2019年7月收到退伍令之後，尺度大開IG滿滿的長輩照迅速吸粉31萬。

JKF女郎菈菈憑著童顏巨乳的優勢，以新人之姿拍攝號稱「絕對巨乳完全解放」寫真集受到廣大迴響，不到1年內隨即登上JKF封面女郎，未來發展潛力不可限量。

JKF女郎菈菈分享5年的軍中生活偏責任制，當時連休假都要處理突發狀況，常因職務或活動得回去處理，從中學習到很多，退伍之後有機緣加入JKF很快人氣攀升，開始有能力賺錢幫家裡分擔，才跟家人分享成為人氣模特兒的喜悅。

因為JKF女郎眾多，每個身材和顏值都是超高標準，在高競爭環境下，菈菈開始和別人比較，擔心不瘦一點，站在別人旁邊就顯得沒自信，還為此設下減重目標，但奮力健身過程中，又不斷產生挫敗感，後來發現得先接納自己、認同自己是有價值的，才能朝正面的方向變好。

聖誕節和跨年即將到來，菈菈自嘲「單到爆 沒有局」，妹妹也在線上「徵姐夫」，條件是必須包伙食，不用有錢但要會討女生歡心、不可以太油，必須要會做家事因為姐姐很懶、要會有電子產品的基本知識，因為姊姊菈菈是電子產品白痴。

菈菈笑說：「其實我蠻想談戀愛的，我認為性感跟戀愛有很大的關聯，心中少了愛情的氛圍，拍攝會感覺自己很不性感，連擺姿勢都有點尷尬，有豐富的感情生活才可以把被愛粉紅泡泡的感覺呈現出來，讓作品更有層次感。」