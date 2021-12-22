剛剛獲得時代雜誌「2021年全球風雲人物」的企業家伊隆馬斯克(Elon Musk)在推特上提出他的新計畫：要將二氧化碳 (CO2)轉化成火箭燃料。我們都很熟悉二氧化碳，它是燃燒後產的主要廢氣，由於過度排放，地球溫室氣體排放量的80%的原因都在它。

大眾機械(Popular Mechanics)報導，馬斯克提出的這項計劃，可能是為他的火星探險夢在鋪路。鑑於火星上大氣層由95% 的二氧化碳組成，馬斯克設想火星太空船返回地球時，就直接就地取材製作燃料。當然，地球也需要這項技術，將大氣層中多餘的二氧化碳轉化為燃料，對化石燃料的需求也就可以減低，這對地球來說也是個好消息。

紐約初創公司「 Air Company」就在進行將地球大氣層的二氧化碳，經過碳捕捉，轉化為碳氫燃料的業務。創始人兼首席技術官希漢(Stafford Sheehan)解釋：「我們使用空氣中的二氧化碳，利用化學方式製造成碳氫化合物。」

SpaceX is starting a program to take CO2 out of atmosphere & turn it into rocket fuel. Please join if interested. — Elon Musk (@elonmusk) December 13, 2021

美國阿岡國家實驗室(Argonne National Laboratory)的高級化學家劉迪嘉(Di-Jia Liu)說：「二氧化碳處於能量梯的底部，不能作為燃料，但是利用通電與摧化，可以重新結合它的分子，轉化為碳氫化合物，如乙醇或煤油。」

希漢說：「我們可利用太陽能發電板來供電，電力用於電解水，將水分解成氫氣與氧氣，氫氣再和捕獲的二氧化碳進行合成，就可以RP-1(一種航空汽油)、甲烷或是酒精。」

從事二氧化碳再生為燃料的技術公司已愈來愈多，航空業界稱為「合成燃料」。

「Air Company」進行了試算：如果有效的合成燃料應用於火箭發射，這可防止 715 噸二氧化碳釋放到大氣中。是一種相當永續發展的做法。