「2021台灣設計展」預計12月24日在嘉義盛大開展，有文創設計旅店品牌龍頭之稱的承億文旅集團為迎接「2021台灣設計展」，特別策劃「竹之旅領路企劃」，從設展在飯店內的「2021構竹林鐵模型展」、「台灣。竹潮」選品展及竹主題藝術客房，進而延伸推出獨家期間限定的桃城地圖，引導旅客從飯店邁出步伐暢覽2021台灣設計展。

承億文旅集團自創立以來，推廣在地文化、藝術美學不遺餘力，不僅搶先於10月暖身，攜手農委會林務局與台灣竹會辦理「2021構竹林鐵模型展」（展期即日起至2022/2/28），以竹構工法呈現林業鐵路的歷史氛圍，承億文旅更為此策劃出展覽期間限定的「台灣。竹潮」選品展、主題客房、及酒吧創作特調酒品，讓台灣竹深入每個角落，給旅人難忘的竹饗宴。

以推廣台灣各地地方文化產業為己任的承億文旅集團，為了將台灣竹深入旅行每個角落，特地與「四島之眼文化工作室」在飯店大廳合作「台灣。竹潮」選品展，精選出台灣在地二十項竹製選品，包含烏奇工作室的竹中燭、破竹工作室的茶席壺承及匠藏工坊的竹茶則等。

此外，承億文旅也打造展期限定的獨一無二「滿足，滿竹」主題房，竹簾透出絲絲暖陽、竹杯滿口竹清香，竹影、竹香伴入眠，讓旅人彷彿置身竹林間，怡然自得，滿竹又滿足。

「構竹林鐵新銳展」配合2021年的台灣設計展在嘉義，由台灣竹會甘銘源、李綠枝策畫主導，由原型結構工程顧問有限公司陳冠帆結構技師擔任總策展人，邀請六位業界建築師與設計師，用竹材打造出與嘉義林鐵週邊之文化紋理相呼應的地景構造物，以利探索竹構素材的再利用與創生，以及竹材結構手法的可能性，除了在嘉義製材所展出外，模型展也同步在承億文旅桃城茶樣子B1藝廊展出。

承億文旅集團董事長戴俊郎表示，茶及竹子都是上帝賦予台灣珍貴的禮物，此次能與林務局、台灣竹會合作辦理「構竹林鐵新銳展-模型展」，適逢2021年台灣設計展在嘉義，期盼將台灣竹的無限可能展現給世界，加上承億文旅將高山茶的五感體驗融入旅宿，讓旅人能夠體驗台灣之美，進而感受深度旅行台灣的感動。

而為了將精彩的策展及城市探訪體驗傳達給旅客，承億文旅自製竹之旅領路企劃手繪地圖，免費供民眾索取，除了有各項展覽時間、地點外，更貼心附上各展覽點往來的交通方式及預估車程，讓旅客可輕鬆自飯店出發穿梭在桃城巷弄中。

近年來已成為嘉義市知名地標的承億文旅桃城茶樣子，自2014年開幕以來好評不斷，其特色飯店外觀捕捉自台灣早期出口茶葉時茶箱堆疊的意象，更以「台灣首座高山茶」為主題的體驗式住宿，吸引各界旅客前來朝聖，並在2019年＆2020年連續二年榮登「網友票選台灣最美飯店冠軍」。

走進「承億文旅桃城茶樣子」，其茶香味四溢的茶罐大廳彷若走進台灣早期茶行，櫃台人員身兼茶藝師為遠道而來的客人，奉上親自沖泡來自有機茶園的暖茶，房間內擺有每日熬煮的茶湯讓客人加入浴池，不僅品茗也能享受泡茶澡的樂趣。

除了茶竹味十足的住宿體驗，「承億文旅桃城茶樣子」頂樓的無邊際泳池，白天能遠眺諸山羅列的山稜線美景，晚上則搖身一變成俯瞰嘉義市夜景的「N23.5 Lounge」，吸引無數旅客朝聖拍照打，並當選「台灣十大泳池酒店」。

繼全台7間文創設計旅店之後，承億文旅集團下一個新館為五星級品牌「承億酒店」，將在2022年第二季試營運。承億酒店位於高雄亞洲新灣區總圖書館旁，尚未開幕已引發各界討論及期盼。有趣的是，「2021台灣設計展」於嘉義盛大閉幕後，2022年將移師到高雄開展，屆時，承億文旅集團將繼續以美學設計力結合港都文化，打造另一場文創旅宿體驗！