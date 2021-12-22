年末到農曆年期間，都是民眾聚餐、尾牙的高峰期，而各大百貨都紛紛在耶誕、跨年時推出大餐優惠之餘，更趕在節慶及過年前完成改裝，帶來了多家全新餐飲品牌，讓消費者能有更豐富的聚餐選擇，同時隨著疫情終於在年末有趨緩的跡像，業者均表示目前耶誕節的主題餐廳幾乎訂位已近全滿，相信跨年檔期的訂位也將非常熱絡，建議消費者可提早訂位，避免當天才到現場候位，省去等待的時間。

Global Mall新北中和店全新引進「牛角日本燒肉專門店」百貨最大店，推出了3種消費方式包括單點、任您吃、套餐，同時還特別設有多個半開放式包廂設計。（Global Mall提供）

Global Mall新北中和店25日再帶來「帕朵拉義式餐廳」首度進軍新北。（Global Mall提供）

Global Mall桃園A8店帶來全新「Mita CAFE BISTRO」改裝開幕，27日至31日推出買一送一優惠， 點溼式熟成翼板牛排，即贈限量小紅帽雞胸或奶油菇菇義大利麵。（Global Mall提供）

Global Mall就表示，目前不僅耶誕期間主題餐廳訂席已近全滿，連過年的訂位目前都已達近90%滿席，當中以中式餐廳如蘇杭、欣葉小聚、開飯川食堂等最為熱門，而為了搶攻節慶商機，不僅於日前在新北中和店帶來了「牛角日本燒肉專門店」百貨最大店，更將於25日於引進首度進軍新北、主打年輕客群的「帕朵拉義式餐廳」，另外在桃園A8店的「Mita CAFE BISTRO」也進行改裝完畢，27日到31日期間推出買一送一優惠，同步再加碼於29日前祭「愛吃券」、「住好券」、「美美券」的扣點即換高回饋優惠活動。

京站預告將於明年農曆年後引進「gonna共樂遊」，未來更將與外送平台合作擴大外送範圍，並推出京站門市的限定商品。（京站提供）

京站的HEYAHH推出吃蝦搏好運活動，另推出原價3270元的HEYAHH 5人餐，特價2980元，再享48元飲料升級黃金大麥鮮啤酒。（京站提供）

京站的金色三麥推出耶誕烤火雞套餐，推薦價4860元，內用另享優惠價230元加購1公升啤酒。（京站提供）

京站也統計了目前耶誕至跨年期間的餐廳訂席預約已達80%，多家主題餐廳也推出預訂套餐優惠，包括HEYAHH就在24日到31日期間推出吃蝦搏好運，不管內用顧客或來往過路客均可參加摸彩活動，包括自摸麻將100元折價券、海鮮吉拿棒、黃金大麥鮮啤等優惠券，晶湯匙則推出點尾牙指定套餐，每桌即贈歐哲威1851陳釀卡本內紅葡萄酒等活動，而31日跨年當晚還有「嗆辣Q條通 辣翻跨年夜」活動，1人600元即能享受DJ Show、調酒、抽宜蘭悅川酒店雙人房住宿券等優惠。

大葉高島屋引進了台北首店、百貨最大店的藏王極上鍋物，主打海鮮、A5和牛等高級食材，24日正式開幕，預約訂位4人同行打卡送「綜合海鮮船」兌換券。（大葉高島屋提供）

大葉高島屋新開幕的「藏王極上鍋物」，推出耶誕跨年和牛饗宴四人套餐8折優惠，原價8600元，特價6888元。（大葉高島屋提供）

大葉高島屋就在24日當天帶來以超浮誇痛風海鮮鍋聞名的「藏王極上鍋物」台北首店開幕，主打A5和牛及各式高檔海鮮，更是百貨最大店、且營業至晚上11點的深夜食堂，現也推出了耶誕跨年的「和牛海陸饗宴四人套餐」，預約訂位4人同行打卡即送「綜合海鮮船」兌換券，26日前參加大葉高島屋粉絲團活動，即抽「藏王日本A5和牛大滿足鍋」，大葉高島屋就表示目前12樓的餐廳在耶誕檔期已近全滿，預計「藏王」新店在明年也能達到8000萬的年業績，更預告明年3月下旬將再帶壽司郎進駐。

統一時代百貨台北店的BEPPIN PASTA耶誕分享餐，原價2999元，特價2699元。（統一時代百貨台北店提供）

統一時代百貨台北店的TGI Fridays耶誕新年雙人套餐，推薦價2199元，另有四人套餐，推薦價4099元。（統一時代百貨台北店提供）

統一時代百貨台北店今年的耶誕大餐餐廳訂席率也已近全滿，尤以美式餐廳首選TGI Fridays最受歡迎，當中更推出了信義店獨家販售的跨年煙火派對套餐，目前已銷售80%，同時2樓星巴克台北時代門市亦推出3款「跨年煙火套餐」，目前尚有少量名額可預訂，建議消費者要搶要快，不然就錯過在信義區邊看煙火邊啖大餐的機會。

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