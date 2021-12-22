Biden reacts to Trump's booster announcement: 'One of the few things we agree on

在可能出現另一波新冠肺炎（COVID-19）大規模疫情下，美國總統拜登（Joe Biden）21日罕見地感謝前總統川普（Donald Trump），稱追加劑疫苗可能是兩人「少有的共識之一」；川普19日才在造勢活動中承認自己已接種第3劑疫苗，引發台下共和黨支持者的噓聲。

美國「有線電視新聞網」（CNN）22日報導，拜登在針對Omicron變種病毒的公開演說中，罕見地稱讚川普，稱兩人都已接種追加劑疫苗，代表其重要性可能已成為雙方「少有的共識之一」，呼籲無論民主黨或共和黨的支持者都應加入接種行列。拜登也感謝川普政府的努力，使美國成為全球最早獲得疫苗的國家之一。

追加劑疫苗19日才成為川普的政治麻煩，因為他當天在德州大城達拉斯（Dallas）的造勢活動中，承認自己已接種第3劑疫苗，遭台下共和黨支持者給予噓聲。CNN指出，川普在職時雖持續支持疫苗開發，但他卻很大程度上拒絕鼓勵美國民眾接種，如未公開自己接種疫苗的畫面以吸引支持者跟進等；且川普9月接受《華爾街日報》（The Wall Street Journal）訪問時，曾說自己狀況良好，「可能不會接種追加劑疫苗」。

美國近期確診病例再度飆高，且耶誕假期來臨，讓外界擔憂將爆發下一波大規模疫情。且CNN透露，川普執政時期通過的5.7兆美元（約新台幣158.5兆元）新冠肺炎疫情補助金，目前已用掉86%，若拜登政府未做好準備，Omicron變種病毒可能成為許多美國中小企業的「最後一根稻草」。