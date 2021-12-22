內政部此前公告已經修正草案，擬實施禁止預售屋換約新制，以遏止投資客利用預售屋換約炒房的歪風，消息一出，傳出風聲有不少投資客買房相關群組緊急關閉，以防火燒到自己身上，但有投資客透露，即便未來新制上路，只要出租房屋，讓房客背房貸利息，也就可以長期持有。

為抑制日益高漲的房價，內政部通過修正「平均地權條例」及「不動產經紀業管理條例」草案，擬限制預售屋、新成屋換約轉售，炒房嚴重者將處以最高3年徒刑或5000萬罰金，甚至還祭出檢舉獎金機制，鼓勵民眾揭發以人民居住基本需求投資獲利的投機客。

不過業者質疑，此舉恐將造成普通客戶在需要變現或臨時不買時，無法轉約的情形下，只能被迫向建商退戶，建商不僅賺得15%的違約金，還可從中賺到房價。

住展雜誌研發長何世昌指出，限制換約也將會導致暗盤交易量大增，市場仍有需求的前提下，礙於名面上預售屋限制換約，交易將轉到檯面下，帶動另一波暗盤文化，即便政府出手查核，但依靠有限的人力仍無法查遍全台。

此外，儘管有消息傳投資客降價拋售手中物件逃命，但也有投資客穩如泰山。《好房網》報導，1名投資客透露，事實上這幾年就已經轉手多比預售案，許多建案主打「輕鬆首付、零工程期款」，等同交屋前只需總價的10%，就能槓桿1間預售屋，其中又以中南部物件總價較低，房價漲勢又快，更適合短期交易。

針對預售屋禁換約的政策，這名投資客也無法預料未來的政策變化，但目前高房價許多人買不起房，租屋市場需求大增，即便未來新制上路，「只要出租，讓房客繳房貸，長期持有即可」。