台中市建築經營協會在建築相關的社團中，成為充電與互相挹注正能量的好夥伴。（盧金足攝）

第十二屆台中市建築經營協會22日舉行交接典禮，新任理事長由日灃建設董事長張（右）接棒，第十一屆理事長映興電子董事長賴柄源卸下重任。（盧金足攝）

第12屆台中市建築經營協會交接典禮，由台中市府都發局長黃文彬（中）擔任理事長交接典禮的監交人，映興電子董事長賴柄源（左）完成階段性任務，交棒給日灃建設董事長張家駿（右）。（盧金足攝）

第12屆社團法人台中市建築經營協會，22日舉行理事長交接典禮，新任理事長由日灃建設董事長張家駿接棒，第11屆理事長映興電子董事長賴柄源功成身退，交接典禮以「建經同心、歡樂童心」為主題，新年度規畫大師講座、愛心公益市集等會務超前部署，為會員增加更多專業，為建築力升級。

台中市建築經營業者，在市場是競爭對手，但在建築相關的社團中，成為充電與互相挹注正能量的好夥伴，年輕有活力的台中市建築經營協會，會員數求精不求量，讓獲審核加入會員的建築經營同業，視為個人與企業的榮譽。

第12屆台中市建築經營協會，日前已完成理監事與理事長改選，今日特別選在臻愛花園飯店舉行交接典禮，由台中市府都發局長黃文彬擔任理事長交接典禮的監交人，賴柄源完成階段性任務，交棒給張家駿，展現一棒接一棒，棒棒是強棒的精神。

在謹守防疫規則下，今天的交接典禮邀請會員以騎士風格為Dress Code、盛裝打扮出席，讓建築人忙碌工作之餘好好放鬆、聯誼，大方秀出個人獨特品味與風格，氣氛愉快。

因應新冠肺炎疫情，降低大環境衝擊，台中市建築經營協會拿出行動力與實力克服難關，團隊展現迎難而上的精神，在卸任理事長賴柄源的帶領下，2021年活動仍盡可能精彩，運用疫情趨緩時期，舉辦多個建案參訪。

疫情緩和後，大師講座恢復實體舉行，每月一聚、在益品書屋舉辦的建材創新講座，小而美的形式受會員好評，靈活運用「現場＋網路直播」模式進行，讓會員學習不間斷。

張家駿說，新年度會務各項活動已在緊鑼密鼓安排，1月份即將先迎來「想辦法」愛心公益市集，今年活動將場地升級至草悟道，可容納更多攤位與參與民眾，期待眾人持續發揮愛心、共襄盛舉。

獲好評的大師講座預計邀請逢甲大學董事長高承恕、豐邑建設總經理邱崇喆、張瑪龍陳玉霖聯合建築師事務所、世紀奧美公關創辦人丁菱娟、九典聯合建築師事務所主持建築師程景煌、御盟集團創辦人邵永添、張盈智結構技師等及建築學者謝宗哲等，為學界、實務界專家好手，期待給會員更多刺激與學習。

發揮企業營運的效率，張家駿指出，採訪活動與相關建築講座安排極具開拓性，預計不定期參訪台中市優質建案，也會規畫南部、北部優質建案觀摩，持續挖掘更多優質建材，不定期舉辦建材創新講座與建築法規講座，優質協會要讓會員獲益良多。

參與踴躍的次團隊，包括SAX重奏團、羽球隊、樂跑隊、攝影社、登山隊、高球隊、鐵騎隊、籃球隊等持續經營與練習，鼓勵會員多多參與，有健康樂活的身心當後盾，事業更能再上層樓。