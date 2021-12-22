舊愛還是最美？尤其明明相愛卻不得不分開的人，再相逢時是否重燃火花？一名男子在幼稚園遇上了當年被迫分開的前女友，她如今是人妻也是女兒的班導師，前女友相約以前約會常去的酒吧，男子赴約，結果卻讓他非常後悔。

一名網友在爆料公社app匿名館發文表示，一直都是太太去幼稚園接女兒，上個月因工作需要會到幼稚園附近，所以由他去接女兒，沒想到，竟然碰到了前女友，她居然是女兒的班導師。

原PO表示當場雙方都愣住了，當初因對方父母反對她嫁給一個沒什麼經濟基礎的保險業務員，他們才分手，近6年沒見，原PO內心依舊激動。

之後原PO一直回想往日情境，導致無法跟太太親近，雖知道很不對，但就是一時間放不下。突然前女友約他到以前常約會的酒吧，原PO藉口要去找客戶就出門了。前女友說她也結婚了，先生對她很好，還誇原PO老婆很漂亮、女兒很可愛，但眼睛裡的淚水還是讓原PO心疼到不行，然後就做了很嚴重的錯事。

原PO感到「非常的後悔，心情也很低落，我知道我這樣很賤，但我就是放不下她。我是愛她，但我也愛我太太，我更怕失去我的家庭我的孩子。」，之後前女友又傳訊約見面，但原PO回到此為止吧，然後就封鎖了。並且跟太太商量，把孩子轉到離家比較近的幼稚園。

眾多網友紛紛表示：「沒有一錯再錯，好險」、「這樣做對雙方都好」、「錯過就錯過了，沈浸在過去的人沒有未來」、「別讓太太成為你最美的舊愛之一，請好好珍惜」、「昨天剛跟女友分手，看到你的貼文讓我開始振作起來，人不要活在回憶當中，要活在當下，把美好回憶藏在心底就好」。

原PO也留言回應：「我有時也再想，如果當初努力一點，如果當初堅持一點，如果當初沒這麼輕易的鬆開她的手，我跟她，是否就不會分開？但現在說這些都太遲了，因為世上沒有後悔藥，我們只能把遺憾放在心裡。好險太太的愛和女兒的笑容將我拉回現實，現在她們才是我該愛該珍惜的人。我會一輩子只守著太太的，因為她很愛我，我也是。」。

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