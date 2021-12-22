喜翔與鄭有傑在公視人生劇展《濱西小鎮》演父子。（陳俊吉攝）

喜翔也被問到王力宏婚變一事。（陳俊吉攝）

新銳導演吳曉峰自編、自導，以電影規格打造的寫實作品公視人生劇展《濱西小鎮》，邀來最會得獎的老戲精喜翔搭配「台灣最有型的導演」鄭有傑合演父子，並找來資深演員鄭平君、金馬女配角張詩盈共同演出，將於本周日（26日）晚間10時首播。劇本取材導演人生故事，描繪兩代心結也蘊含父子情感，讓喜翔直呼「強大」，並掛保證：「看了不掉淚，打我！」

手握三座金鐘的喜翔飾演深情的孤獨男子，為了完成亡妻的願望，拗到沒人能攔阻他。劇中他近9成時間揹著妻子骨灰罈，喜翔說：「不拍時，我到哪都好好護著那個罈，即使休息放飯，一定將它安放在椅子上。玄的是，喊殺青後，那個罈就破了，全場都沒有人講話。」他認為「這個戲得到很多無形的幫助」。

他說：「剛好連續接演兩部戲，都背著老婆的骨灰罈，我發現背假的和真的一樣重，從一開拍我就覺得導演的媽媽一直跟著我們、保佑著我們。」吳曉峰也坦言，冥冥之中確實有一股力量默默在幫忙，包含拍攝空景時，沙丘上突然飛出數千隻的蝴蝶，讓畫面美不勝收；道具全撤光的拍攝現場，最終卻剛好遺留了劇中象徵媽媽的玉蘭花在樓梯上，讓導演拾起。另外，劇情結尾安排海邊秘境的場景，原本預期拍攝畫面應是晴朗無雲的藍天，現場卻突然起了大霧，拍攝結束後，卻意外發現，反而更適合本片的結尾情緒；在結束拍攝殺青後，他特地前往媽媽墳前道謝。

《濱西小鎮》故事源自吳曉峰在母親離開多年之後，有一天「突然有種⼼情把母親離開，對我的家⼈和我造成的影響寫成⼀個故事」，幾經周折，在加入另一位編劇後才完成。劇情描述有腳疾的阿忠（喜翔飾）執意去屏東，兒子彥博（鄭有傑飾）無奈載關係疏離的父親前往。途中因車子故障，兩人再次回到媽媽的故鄉--苑裡小鎮。在親戚的言談間，彥博父、母親過去的往事被重新提起。

吳曉峰邀來好友、《當男人戀愛時》攝影陳麒文搭檔《夕霧花園》美術陳炫劭、《聽見歌再唱》燈光鍾瓊婷，以及電影配樂福多瑪等一線影人，不惜成本，近乎電影規格製作，同時遠赴苗栗縣苑裡鎮上與海邊多處場景拍攝，呈現濱海鄉鎮的在地氣味。

吳曉峰在《濱西小鎮》記者會上表示，「特別感謝本⽚創意監製鄭有傑導演，從故事發想到拍攝經驗傳承，他在每個環節都給予莫大的幫助」。吳與鄭兩人在大學時期因拍片結識，失聯多年後才於去年聯繫上，參與演出的鄭有傑表示：「這是一個遲了15年的和解與道別，在了解真相後，兒子才明白，原來這就是爸爸的愛。」

喜翔則表示，故事埋藏親人離家的真人真事，讓他演來壓力山大！他語重心長地說「當初看劇本，感覺導演現場一定會崩潰」，也因擔心勾起導演回憶，拍攝過程自己很壓抑地在演，「演到父親充滿情緒戲碼，我會稍稍回頭看導演表情，他表現得相當堅強」。但劇末鄭有傑與喜翔一場安葬骨灰罈戲碼，仍讓導演吳曉峰忍不住拍到爆哭。

喜翔年輕時曾與歌仔戲名伶狄玫未婚生一子，他說兒子在美國已經結婚且生了一個兒子，都會透過視訊關心，之後可以的話會去看看他，包個紅包給孫子。被問到王力宏遭離婚妻李靚蕾毀滅式爆料，他說任何男女都一樣，到個高峰點會迷失，「他自己決定要這樣做，老婆不能接受，他就要去面對，走到這個地步，我是覺得應該替小孩想一想，像我當初一個字都沒有解釋。既然確定離婚了，何必再罵。之後也不可能不見面，3個小孩耶」。

他說其實自己曾被兒子埋怨「為什麼要生我？」讓他非常頭大，他強調男人自古都風流，不能求老婆原諒，建議還是為了孩子彼此忍一忍，王力宏3個孩子何其無辜。他後來花了好多時間修補父子關係，直到兒子和女友分手，他安慰兒子：「你和女朋友都可以吵架分手，我和媽媽也是一樣啊！」父子感情也因此拉近距離。