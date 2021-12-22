大洋-KY（5907）22日於上海開出全大陸最大店，經營面積超過10萬平方米，位居中國百貨商場超級戰區的上海大洋晶典千樹購物中心因千樹案未演先轟動，且值上海市前日發佈疫情風險降級，估計開業首日客流總量可達10萬人次，首五日預估客流上看49萬人次。

大洋-KY在大陸疫情放緩下，11月營收月增達49％，累計前11月營收達47.34億元，較去年同期增長11.1％，預期在上海千樹店加入營運後，明年營收有望大爆發。

大洋-KY指出，千樹項目定位集人文、藝術、創新商業為一體的城市標竿項目，整體建築由英國鬼才建築師Thomas Heatherwick設計，分為一、二期，第一期為商業地產，由大洋承租，第二期為辦公樓及酒店，正在興建中，建成後總面積為27.85萬平方米，大洋承租的商場部分面積則超過10萬平方米。

為打造上海大洋晶典千樹購物中心成為未來各品牌進軍亞洲、中國或上海的首選門店，千樹店在招商期間即提升集團招商能力，未來再將適當品牌逐步推展到各門店，將是大洋集團轉型的重要里程碑；館內除了千樹林立，擁有200多個開放式露臺，加上綠植每年吸收二氧化碳21噸，其產生的氧氣可供2000人使用，而成就城市低碳發展的里程碑。

此外，引進166家品牌廠商，包含亞洲旗艦店3家、全國首店20家、華東首店4家、上海首店2家，並持續洽談其他首店。目前已引進如TAXX旗下首家KTV品牌SINGO LAND、周大福「傳」主題體驗店華東首店、ladyfafa首家商場店、AUM全新形象全國首店等紛紛搶灘，TX淮海網紅中古店的升級版OIAM、新銳國潮設計師品牌TYAKASHA、韓國現象級網紅潮流品牌CHUU等潮牌亦相繼入駐，日本MUJI MARKET千樹店則是全國首家全新概念及國內首家品牌純自營的MUJI生鮮超市。

不同於傳統以零售為主的購物中心，千樹店擁有餐飲業態超過四成，匯集湘、粵、川等網紅美食店舖、人氣小餐飲，還有NARISAWA、柴門頭啖湯華東首店等米其林餐廳、高級中餐等。