全台首宗金融業結合公益蓋太陽能光電廠、再回購供電的「再生能源轉供購電(PPA)」合作案出現！國泰金控總經李長庚22日宣布，由國泰攜手十個策略夥伴、歷時三年完成的台南七股頂山社區「後港國小頂山分校」太陽能電廠將於2021年12月底設備完工，該電廠發的綠電將由國泰人壽購回自用，購電費用也將回饋至頂山社區的銀髮族，成功完成綠能公益模式創舉。

李長庚指出，國泰世華銀開始做太陽光電融資專案緣自2011年時有個廠商來找他，說想在休耕土地上蓋一間太陽能電廠，但沒有一家銀行願意承作，這個廠商希望上面作太陽能板，中間做有機耕作，下面是養殖，這讓李長庚很感動。

李長庚分析，台灣可耕種地大概86萬公頃，但真正有在耕作的只有25、26萬公頃，大概有60萬公頃是休耕廢耕的，農委會每年補助休耕廢耕有好幾百億的預算，如果有機會去翻轉農村，讓台灣有乾淨的能源，又可以種有機蔬菜與有機養殖，土地作三層運用，很多農村的年輕人可以回到故鄉工作，這種影像才是小時候成長的記憶。

李長庚回想起，以前在嘉義當兵，沒有來過七股，當時有本小說是蕭麗紅的「千江有水千江月」，才知道說東石布袋一帶晚上有月光的時候，走在路上往前後左右看真的是千江有水千江月，地面上都是月亮（的倒影），這是他第一次看過這樣的景象，而今天來到頂山讓他想起當時常常到東石布袋看月亮的感覺。

李長庚也說，自己是庄腳囝仔（鄉下小孩），故鄉在南投，頂山跟回到故鄉的感覺很像，因為人口外移的關係有很多老人家，回到故鄉婚喪喜慶也都是老人家與小孩，這種感覺很熟悉。

李長庚說，頂山案場是國泰投資的融資案中很小的案場，但這個案子與過去商業考慮的案例很不同，所以他還是要親自跑一趟，因為意義非凡。這是第一個企業能做對偏鄉發展有幫助的事，意義深重，另外，這個案子雖小卻走了三年時間，有十幾個策略夥伴，才能讓這麼小的案子成功，透過新的機制、創生的機會讓偏鄉的生命力回來是最有意義的事。

李長庚指出，國泰世華銀研究過，台灣的日照時數苗栗以南絕對夠，十年前在做的時候，賣給台電一度八塊錢，現在大概是五塊多，算一算整個現金流是足夠的，國泰世華從那時候開始作太陽能光電融資案，前面幾年國泰世華太陽光電的市佔率是百分之百，後來創投也開始投資太陽能光電廠，國泰人壽、國泰產險、國泰投信都開始陸續投資太陽能光電廠與綠能，就台灣的綠能來說，國泰金控全體總動員在建置台灣的綠色能源，這是一個趨勢。

李長庚指出，綠能是減少碳排最有效的辦法，國泰金控也在今年宣布2030年全台灣七百多個據點百分之百使用綠電，2050年希望除了國泰之外，國泰的投資、融資與放款的對象百分之百達到碳中和／零碳排。

李長庚指出，國泰「大腹翁小腹婆」減重競賽截至目前已舉辦7屆，透過競賽鼓勵員工減重，「每減1公斤公司捐1百元蓋太陽能板」7年下來吸引超過7萬人次的員工、眷屬、客戶參與，累計減重超過12萬公斤，其獨特的創新模式促成「員工減重、大地減碳、社會共榮」多贏綜效。