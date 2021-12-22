高雄一名林姓男子，2016年開始，假藉「軍人陰靈附身」，性侵兩名未成年少女，還強迫賣淫，當時被判刑14年，但林男罪行不只如此，他向妻子謊稱自己罹大腸癌，要妻子與不同男子性交易，才可以「吸取陽氣戰勝癌細胞」替自己治療癌症，如果妻子不願意，林男便會用下降頭等，來威脅妻子就範。橋頭地院法官審理時也火大，將阿雄重判9年徒刑。林男不服判決提出上訴，二審再被加刑2個月，共9年2個月徒刑。

據了解，阿雄因為缺錢花用，竟然將腦筋動到騙妻子下海賣淫，向妻子謊稱自己罹患大腸癌末期，必需她與其他男性發生性關係「吸陽氣」，才能幫他殺死癌細胞。

雖然妻子曾多次拒絕，但林男卻假裝用「神明的語氣」辱罵她，還拿其生辰八字威脅下降頭、恐嚇拉她的靈魂下地獄。

由於妻子本身有信仰，擔心如果不順從對方，可能招致鬼神等無形力量處罰，只好強忍淚水，被迫與4名不特定男客從事全套或半套性交易行為，阿雄再從每次交易中收取2500元現金。

橋頭地院審理時，認為林男的行徑已對妻子的身心影響甚鉅，惡性重大，且犯後否認犯行，難認有悔悟之意，最後依犯圖利強制使人為性交猥褻罪，判處有期徒刑7年10月。又犯圖利強制使人為性交猥褻罪累犯，處有期徒刑7年4月，應執行有期徒刑9年，另沒收犯罪所得。未料林男不服上訴，二審再被加刑2個月，共9年2個月徒刑。

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