「媽寶」一詞多被用來形容沒有主見的男性，有網友發現近期負面新聞的男主角，家中環境都算不錯，卻會變成表裡不一的人，好奇為什麼「媽寶」越來越多，而且都是男生不是女生，引起PTT一陣熱烈討論。

原PO在PTT八卦板發文指出，回顧近期大條新聞，瑪莎拉蒂男、林秉樞、王力宏，家世都很好，父母不是生意人就是書香門第，不解是哪個環節出問題導致超反差行為，更好奇「俗稱的媽寶爸寶幾乎都是男生，為何鮮少聽到女生？」

許多網友紛紛留言，認為女生的媽寶行為比較容易被包容，「女媽寶更多，只是媽寶得很理所當然而已」、「因為女生不止父母疼，連外面的世界也疼」、「有意見的只有女人，你看過有男的說女生爸寶嗎」、「因為社會對女生有這種個性很寬容啊」、「因為女生聽媽媽叫孝順」。

有人指出「媽寶」來自於女性的控制慾，「媽寶的前提是有個寶媽，媽媽通常會比較疼愛和控制男孩」、「要老公聽自己的，不准兒子聽老婆的」、「是現代女性越來越想年輕就完全掌控家庭，逼退丈人丈母娘所造成的反射結果」。也有人反問「是媽寶變多，還是媽媽越來越控制狂，還是女友越來越控制狂呢？」

另有網友回文分析，最會情緒勒索的普遍都是女性，最會同性內鬥的普遍也都是女性，所以你會聽到媽寶，但很少聽到爸寶，你會遭遇婆媳戰爭，但極少有岳夫大戰，「男生比較聽媽媽的話叫做媽寶，男生比較聽老婆的話叫做妻奴，男生兩個都不聽就是渣男」。

此論述也引起不少網友認同，「你太誠實了啦」、「含淚推、實在推」、「女人養出媽寶卻又怪媽寶」、「不聽話就渣男，有夠中肯」、「得分，但等等會被哭霸權」。